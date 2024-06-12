Среда, 12 Июня 2024 16:09

АрмИнфо. Ставший уже традиционным VII Ереванский книжный фестиваль (Yerevan Book Fest) в этом году пройдет осенью. Об этом говорится на официальной странице Фестиваля в Фейсбук.

В частности, сообщается, что книжный праздник состится в столице с 6 по 8 сентября в Национальной картинной галерее.

Как и годами ранее в рамках фестиваля будет действовать книжная ярмарка, пройдут эксклюзивные встречи с армянскими и зарубежными писателями, литературные батлы, стендапы, презентации, семинары, спектакли и концерты.

По традиции в рамках Yerevan Book Fest состоится литературный конкурс, победители которого будут определены в следующих номинациях:

<Проза>, <Драматургия>, <Детско-юношеская литература> и <Поэзия>. Победители получат денежное вознаграждение в размере 500 тыс. драмов (включая налоги). Работы будут представлены на оценку жюри без указания авторства. Согласно источнику, в категории <Проза> лучшего определит следующий состав жюри: Алвард Семирджян, Ани Овнанян, Аркменик Никогосян, Сирануш Двоян и Сусанна Арутюнян; <Драматургия> - Анаит Арамуни Кешишян, Геворг Саакян, Рубен Бабаян, Сате Хачатрян и Татев Овакимян; <Детско-юношенская литература> - Нарине Гижларян, Рузан Тоноян, Сабет Оганесян, Вануи Баграмян и Вардуи Балоян; <Поэзия> - Арпи Восканян, Акоп Мовсес, Асмик Симонян, Генрик Эдоян и Нерсес Атабекян. Имена победителей станут известны 8 сентября - в день закрытия фестиваля.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта и организован в сотрудничестве Музея литературы и искусства им.Е. Чаренца и общественной организации <Книжный фестиваль>. Главный спонсор фестиваля Мэрия Еревана.