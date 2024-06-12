Среда, 12 Июня 2024 15:59

АрмИнфо. По проекту мирного договора с Азербайджаном необходимо уточнить некоторые штрихи, и привести документ в окончательный вид. Об этом 12 июня журналистам заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, в первую очередь, речь идет о согласовании двух договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч в Праге, Сочи и

Брюсселе - территориальной целостности государств и разблокировании транспортных коммуникаций региона. <Президент Азербайджана сам неоднократно заявлял, что официальный Баку остается приверженным достигнутым в Праге договоренностей и Алматинской декларации от 1991 года>, - отметил премьер-министр.

Что касается условия азербайджанской стороны об изменении Конституции РА для подписания мирного договора, то, как заметил Пашинян, данный шаг со стороны Баку направлен на торпедирование мирного процесса. Пашинян увидел в этом требовании тенденции к вмешательству во внутренние дела Армении и возбуждении в стране процессов, основанных на дезинформации. <О конституционных поправках мы говорили сразу после смены власти в 2018 году, и этот вопрос является частью процесса демократизации страны. Тем не менее, вопрос нашей Конституции не может быть предметом переговоров, поскольку он является исключительно внутренним делом Республики Армения>, - сказал глава кабмина.

Он также отметил, что процесс делимитации и демаркации границ с Азербайджаном был инициирован по инициативе армянской стороны, чтобы была возможность зафиксировать де-юре суверенную территорию Армении. <Сам вопрос делимитации очень сложен, и одними лишь подходами из учебников проблему не решить. Но согласовать общие принципы урегулирования отношений просто необходимо. Вполне можно сформировать реальный мир, путем практических шагов, и потом только подписать соглашение. Но в любом случае мирный договор должен быть подписан", - сказал премьер-министр, допустив, в частности, как возможность разблокирования коммуникаций с Азербайджаном, так и делимитацию границ до подписания мирного договора.

Премьер Армении Никол Пашинян считает вполне возможным открытие коммуникаций с Азербайджаном до подписания мирного договора, как, собственно, и делимитацию границы. "Вполне можно сформировать реальный мир, путем практических шагов, и потом только подписать соглашение. Но в любом случае мирный договор должен быть подписан", - сказал премьер журналистам в парламенте.