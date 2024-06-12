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 Среда, 12 Июня 2024 15:58
Марианна Мкртчян

Экс-глава МИД: Армения ради иллюзорного мира, под диктовку Запада, взяла курс наименьшего сопротивления бесконечным требованиям Баку и Анкары

Экс-глава МИД: Армения ради иллюзорного мира, под диктовку Запада, взяла курс наименьшего сопротивления бесконечным требованиям Баку и Анкары

АрмИнфо.Армения, как и все страны, потерпевшие неудачу на поле боя, после 44-дневной войны 2020 года оказалась лишенной основных инструментов, обеспечивающих её среду безопасности -  а именно военной, территориальной, морально-психологической составляющих.

Об этом 12 июня в Ереване на международном круглом столе "Внешнеполитические приоритеты России и Армении на постсоветском пространстве: СНГ, ЕАЭС и ОДКБ", организованном  аналитическим центром стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ), заявил бывший министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

"Потерпев поражение на поле боя, власти Армении не смогли или не захотели использовать возможности дипломатии для постепенного выравнивания ситуации. Наряду с объективными причинами, фатальные ошибки и просчеты официального Еревана привели к такой ситуации, когда внешняя политика перестала быть логическим продолжением внутренней политики", - отметил дипломат.

Экс-глава МИД Армении уверен, что сегодня именно внешние акторы и факторы предопределяют, а подчас и диктуют как поведение Армении на международной арене, так и внутри страны. В этом ключе он добавил, что именно внешний фронт является наисерьезнейшим вызовом для безопасности и суверенитета сегодняшней Армении.

Вместе с тем он отметил, что в текущих геополитических реалиях, соседи Армении вернулись к уже забытой политике неприкрытого силового принуждения с целью реализации собственных давних стратегических целей.

"Внешняя политика Азербайджана и Турции направлена на окончательное закрепление военных успехов в политическом, экономическом и в конечном итоге идеологическом измерениях, что приведет к установлению их перманентного доминирования в нашем регионе. В итоге эти действия превратят Армению в нежизнеспособное государственное образование", - отметил дипломат, добавив, что Анкара и Баку под лозунгом "мира" проводят открытую экспансионистскую внешнюю политику.

По его словам, в условиях, когда Азербайджан и Турция больше не скрывают своей неизменной цели по окончательной нейтрализации армянского фактора, сложно дать адекватную оценку внешней политике Армении.

Айвазян добавил, что нет уже сомнений, что нынешние власти Армении под соусом прагматизма и, конечно же, под диктовку Запада, взяли курс наименьшего сопротивления бесконечным требованиям Баку и Анкары, ради достижения иллюзорного мира и установления добрососедских отношений с агрессорами, которые преследуют совершенно иные цели.

"В погоне за сохранением всё более ухудшающегося статус-кво, Армения проводит политику односторонних уступок и компромиссов. С большой натяжкой, всё это можно назвать политикой умиротворения, которая провальная по своей сути", - уверен он.

Айвазян полагает, что политика односторонних уступок и так называемого умиротворения, проводимая властями Армении для сохранения нынешнего зыбкого статус-кво и экспансионистская политика Азербайджана, призванная навсегда и окончательно изменить статус-кво в свою пользу, несовместимы. По его словам, лишь объективная оценка политики агрессора может позволить выработать меры по его сдерживанию.  Экс-глава МИД Армении считает, что в текущих реалиях Еревану необходимо срочно изменить свою внешнеполитическую концепцию, принять стратегию гибкого политико- дипломатического сдерживания. При этом он добавил, что Армения вовсе не одинока и может положиться на партнеров, имеющих схожие вызовы, угрозы и интересы. 

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