Среда, 12 Июня 2024 15:05

АрмИнфо.Дата 12 июня 2019 года ознаменовала старт новой эпохи в развитии нашей страны. В этот день Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, заручившись мандатом всенародного доверия, официально вступил в должность Президента Республики Казахстан

Касым-Жомарт Токаев, подлинный интеллектуал, искусный дипломат и эффективный государственный менеджер, уверенно победил на выборах, получив поддержку сограждан. Результаты голосования в полной мере отразили надежды и ожидания нации.

На момент прихода к власти Касым-Жомарта Токаева страна находилась в непростой общественно-политической ситуации. Долгое время в Казахстане доминировала единоличная система управления. В обществе назрел запрос на большую открытость и демократизацию политической системы. Граждане стремились к более активному участию в политической жизни и рассчитывали на то, что новый лидер сделает конкретные шаги, направленные на укрепление демократических институтов.

Кроме того, требовали безотлагательного решения острые социально-экономические проблемы, прежде всего неравномерное распределение национального богатства и высокий уровень социального неравенства.

Перед новым Президентом стояла принципиальная задача запустить масштабные и столь необходимые стране реформы. Нужно было укрепить доверие граждан к институтам власти, обеспечить эффективность и прозрачность системы государственного управления и, главное, обеспечить высокое качество жизни населения и справедливое распределение благ и обязанностей.

Политические реформы

Одним из первых шагов Касым-Жомарта Токаева на посту Главы государства стало создание Нацио­нального совета общественного доверия. НСОД был задуман как площадка прямого диалога между представителями государственных органов и общественными деятелями, гражданскими активистами, экспертами для совместной выработки решений по наиболее актуальным вопросам развития страны.

НСОД сразу же показал свою эффективность в деле последовательной политической модернизации Казахстана. При его участии были приняты четыре пакета политических реформ, направленных на демократизацию политической системы страны и комплексное развитие системы защиты прав человека.

Национальный совет также сыграл ключевую роль в реализации концепции «слышащего государства», выдвинутой Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Важным результатом работы совета стала институционализация прямого диалога между Президентом и обществом. НСОД способствовал формированию новой политической культуры, основанной на принципах открытости, подотчетности и взаимо­действия власти и общества.

В 2022 году процесс политичес­кой модернизации в Казахстане вышел на новый виток, венцом которого стала конституционная реформа, поддержанная большинством граждан на общенацио­нальном референдуме, впервые состоявшемся после 1995 года.

В рамках конституционной реформы были существенно сокращены полномочия Президента, усилена роль Парламента и Правительства. Эти изменения были направлены на создание более сбалансированной системы управления, ставящей заслон концентрации власти в одних руках. Избирательное законодательство было пересмотрено в сторону либерализации, внедрена смешанная избирательная система выборов депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней.

Начал свою работу Конституционный суд, который заменил прежний Конституционный совет. Новый орган, получив расширенные полномочия по контро­лю за соответствием законов и нормативных актов Конституции, стал эффективным инструментом защиты прав и свобод граждан, а также контроля за законностью действий всех ветвей власти.

Конституционная реформа включала множество других серьез­ных новаций. В целом изменения коснулись трети Основного закона страны. Эта реформа стала важным шагом на пути построения более демократичес­кого и справедливого общества в Казахстане и в полной мере отразила стремление Президента Касым-Жомарта Токаева к проведению глубоких преобразований во всех сферах жизни, особенно в политической. Благодаря реформе была заложена прочная основа для дальнейшего развития демократических процессов и укреп­ления правового государства.

Еще одной принципиальной инициативой Касым-Жомарта Токаева в рамках масштабной политической модернизации стала идея о введении семилетнего президентского срока без права переизбрания. Предложение о семилетнем сроке было направлено на предотвращение монополизации власти и обеспечение регулярного обновления высшего руководства страны. Кроме того, это нововведение призвано обеспечить более предсказуемый и прозрачный политический процесс в Казахстане.

Проведенные за пять лет политические реформы стали ключевым элементом перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Благодаря осуществленным преобразованиям Казахстан создал новую модель государственно-политического устройства, которая обеспечивает баланс власти, устойчивость политической системы и открывает дорогу для более широкого участия граждан в управлении государством.

Экономические реформы

Экономические реформы, инициированные Президентом Касым-Жомартом Токаевым за последние пять лет, представляют собой комплексную программу, направленную на модернизацию и динамичное развитие экономики Казахстана. Основные задачи реформ включают улучшение бизнес-климата, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие инфраструктуры, диверсификацию экономики.

Одним из первых шагов Касым-Жомарта Токаева стало усиление мер поддержки малого и среднего бизнеса. Для этого были введены налоговые каникулы, льготы и гранты для предпринимателей, что способствовало росту деловой активности и созданию новых рабочих мест.

В 2020 году, на фоне пандемии COVID-19, Правительство по поручению Президента реализовало пакет антикризисных мер. Были выделены значительные средства на поддержку наиболее пострадавших отраслей, обеспечение продовольственной безопасности и финансовую помощь бизнесу и гражданам. Эти меры помогли смягчить экономические последствия пандемии и сохранить стабильность в стране.

В рамках конституционной реформы 2022 года в Основной закон были внесены поправки, в соответствии с которыми земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. При этом сохранены действующие положения Конституции, согласно которым земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом. Эти новеллы стали ярким воплощением принципа справедливости и отражением новой экономической политики, проводимой Президентом Токаевым.

В сентябре 2023 года Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с очередным Посланием к народу Казахстана, которое получило название «Экономический курс Справедливого Казахстана». Это Послание практически полностью было посвящено экономической проблематике и стало важным шагом в развитии страны, обозначив ключевые приоритеты и направления для достижения устойчивого и инклюзивного экономического роста.

Глава государства особо обозначил необходимость создания справедливой экономической системы, которая обеспечит равные возможности для всех граждан и справедливое распределение национального богатства. Основной акцент был сделан на развитие человеческого капитала, повышение качества жизни населения и поддержку социально уязвимых слоев общества. Важным элементом этого курса стало улучшение системы образования, здравоохранения и социального обеспечения.

Одним из ключевых моментов Послания стало объявление о новых мерах по поддержке малого и среднего бизнеса, совершенствованию бюджетной, налоговой, финансово-кредитной политик.

В качестве приоритетного направления экономических реформ выделено развитие инфраструктуры, причем всей – дорожной, коммунальной, энергетической, водохозяйственной и так далее. Проблемы в этой сфере копились и игнорировались десятилетиями. В своих Посланиях и выступлениях Глава государства неоднократно подчеркивал важность модернизации инфраструктуры, что является необходимым условием высокого качества жизни граждан и основой для долгосрочного социально-экономического прогресса. В рамках этих усилий были запущены масштабные проекты по реконструкции и прокладке новых автомобильных и железных дорог, возведению школ и больниц, комплексной модернизации ЖКХ и водно-энергетического сектора.

Особое внимание было уделено цифровизации экономики и внедрению инноваций. Президент обозначил необходимость ускоренного развития IT-сектора, цифровизации государственных услуг и поддержки стартапов. Все реализуемые в этом направлении меры направлены на повышение эффективности государственного управления, улучшение качества предоставляемых услуг и создание новых возможностей для бизнеса.

Это Послание примечательно тем, что оно не только определяет основные направления развития экономики страны на ближайшие годы, но и тем, что в нем Глава государства поставил конкретную и очень амбициозную цель удвоения ВВП до 2029 года, для достижения которой государством принимаются системные шаги.

Все инициативы Касым-Жомарта Токаева в экономической сфере направлены на создание современной, устойчивой и справедливой экономики, обеспечивающей равные возможности для всех граждан и способствующей долгосрочному развитию Казахстана. А лейтмотивом всех реформ является реальное повышение благосостояния людей.

Реформы в социальной сфере

Президент Касым-Жомарт Токаев активно проводит реформы в социальной сфере, направленные на создание более справедливого, развитого и солидарного общества. Государство выполняет все свои социальные обязательства, при этом уделяя особое внимание развитию ключевых секторов, таких как образование, здравоохранение и наука.

Одним из главных приоритетов Президента в этом направлении стала поддержка учителей, которые играют ключевую роль в прогрессе страны. В частности, для улучшения условий труда и повышения престижа профессии учителя был принят Закон «О статусе педагога». Были расширены права и возможности учителей, в два раза увеличена заработная плата педагогических работников, введены новые виды доплат и повышены стипендии для студентов педагогических вузов. Эти меры способствовали привлечению талантливой молодежи в педагогическую профессию и повышению качества образования.

Важным элементом реформ в социальной сфере также стала поддержка медицинских работников. В условиях пандемии COVID-19 были приняты экстренные меры для обеспечения безопасности здоровья граждан и улучшения условий работы врачей. Внедрение системы обязательного социального медицинского страхования увеличило бюджет отрасли и обеспечило рост заработной платы медицинских работников. Также были созданы условия для технического переоснащения медицинских учреждений.

Важнейшим приоритетом государственной политики стало развитие науки. Президент инициировал воссоздание Национальной академии наук, по его поручению были запущены программы грантовой поддержки молодых ученых. Финансирование научных исследований увеличилось в разы, началась системная работа по развитию университетской науки и модернизации НИИ, открытию в Казахстане филиалов лучших зарубежных вузов.

Особое внимание уделено поддержке социально уязвимых групп граждан. Были введены дополнительные меры по улучшению защиты малообеспеченных семей, лиц с особыми потребностями, молодежи. Начал действовать Социальный кодекс. В рамках поддержки института семьи разработаны программы по улучшению жилищных условий молодых семей, включая льготные ипотечные кредиты и строительство доступного жилья. Беспрецедентной стала инициатива «Нацфонд – детям».

Ключевой составляющей новой социальной политики также стала комплексная поддержка волонтерской деятельности. Были созданы специальные платформы для координации волонтерских инициатив, что позволило увеличить число активных волонтеров и повысить их вклад в общественно значимые проекты.

Реформа государственного управления

Концепция «слышащего государства» стала важным компонентом реформы государственного управления. Президент сделал упор на укрепление диалога между государством и обществом, чтобы обеспечить учет мнения граждан при принятии важнейших решений. В рамках этой концепции было создано множество площадок для взаимодействия с общественностью, включая общественные советы, онлайн-платформы и регулярные общественные обсуждения. Государственные органы стали более открытыми и подотчетными, что способствовало повышению доверия к власти.

Кроме того, были приняты меры по улучшению работы правоохранительных органов и судебной системы, борьбе с коррупцией. Особое внимание уделено цифровизации государственного управления. Внедрение электронного правительства и различных цифровых сервисов позволило повысить доступность и удобство получения государственных услуг для граждан и бизнеса. Начали действовать новые цифровые платформы для взаимодействия граждан с государственными органами, что значительно ускорило и упростило многие административные процессы.

Одной из ключевых инициатив стало издание указа о дебюрократизации, который предусматривает упрощение административных процедур, сокращение количества согласований и разрешений.

В 2022 году Глава государства объявил о создании трех новых областей: Абай, Жетысу и Улытау. Это стратегическое решение было принято с целью оптимизации административно-территориального устройства страны, улучшения управления и стимулирования регионального развития.

Прорывным проектом станет развитие города Алатау. Его реализация начата по инициативе Президента. Во все времена строительство новых городов считалось показателем силы и мощи государств, ориентированности их лидеров в будущее. Город Алатау призван превратиться в притягательный центр для жизни и ведения бизнеса, инноваций и технологий не только Казахстана, но и всего региона.

В целом все преобразования в этой сфере, инициированные Президентом Токаевым за пять лет, направлены на создание более эффективной, прозрачной и подотчетной системы власти, а также совершенствование государственного управления.

Инициативы в идеологической сфере

Касым-Жомарт Токаев с момента своего прихода к власти в 2019 году уделял значительное внимание идеологической сфере, стремясь укрепить национальную идентичность и социальное единство. Его инициативы в этой области охватывают широкий спектр направлений: от продвижения историко-культурных ценностей до утверждения принципов социальной справедливости.

В плане систематизации и окончательного оформления основных президентских идеологем ключевым событием стало Третье заседание Национального курултая в Атырау, на котором была выдвинута новая идеологическая платформа «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс». Она стала центральным элементом идеологической политики Касым-Жомарта Токаева, нацеленной на формирование новой общественной этики, основанной на таких ценностях, как независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство.

Пять лет назад, вступив в должность Президента, Касым-Жомарт Токаев поставил перед собой амбициозные цели по трансформации Казахстана. Сегодня, оглядываясь на пройденный путь, можно сказать, что страна преодолела множество вызовов и достигла значительных успехов. Политические, экономические и социальные реформы стали не просто ответом на насущные проблемы, но и основой для формирования Справедливого Казахстана.

Разумеется, проблем в стране еще очень много, и об этом Президент прямо говорит. Но и достигнутых результатов уже достаточно, несмотря на беспрецедентные трудности и вызовы, выпавшие на долю нашей страны и лично Президента за эти пять лет (взрывы на складах боеприпасов, пандемия, череда техногенных аварий и природных бедствий, беспрецедентное обострение международной ситуации, январские события и другие). Перечислить их все невозможно, но обозначу пять главных, на мой взгляд, достижений пяти лет правления Президента Касым-Жомарта Токаева, которые окажут долгосрочное влияние на развитие нашей страны.

Первое. Демонтаж политической системы, основанной на монополизации власти, и формирование нового прочного фундамента для устойчивого демократического развития страны.

Второе. Строительство новой справедливой экономической модели, во главе угла которой стоят интересы всего народа, а не отдельных привилегированных лиц (меры по демонополизации экономики, возврат активов и другие).

Третье. Принятие комплексных мер, которые вывели на новый уровень систему защиты прав человека в стране (создание Конституционного суда, усиление института уполномоченного по правам человека, принятие закона об ужесточении ответственности за семейно-бытовое насилие и другие).

Четвертое. Упор на развитие человеческого потенциала, изменение моделей поведения казахстанцев, поддержку предпринимательской, общественной, творческой и любой созидательной активности граждан (принятие закона о статусе педагога, системная поддержка ученых, врачей, деятелей культуры, института семьи, объявление Года детей и Года волонтера, идея «Адал азамат – Адал адам» и другие).

Пятое. Реализация фундаментальных государственных проектов развития, которые во многом определят экономический и инфраструктурный облик нашей страны на несколько последующих десятилетий (реконструкция и строительство новых энергомощностей, водохозяйственных объектов, коммунальной, дорожной и логистической инфраструктуры, создание трех новых областей, начало строительства нового города Алатау и другие).

Стратегическое видение Главы государства Касым-Жомарта Токаева по построению Справедливого Казахстана выходит далеко за пределы решения текущих проблем и задач. Эти пять лет последовательных реформ и неимоверных трудностей заложили прочный фундамент для грядущих поколений. Все инициативы и реформы Президента Токаева отражают его стремление к созданию справедливого общества, в котором интересы государства и благополучие граждан стоят на первом месте. Изменения в политической системе усиливают демократию, экономические реформы приносят реальные улучшения в жизнь миллионов казахстанцев, а социальные инициативы содействуют укреплению солидарности и взаимопонимания в обществе. Но надо понимать, что будущее Казахстана, как и будущее любой страны, определяется не только социально-экономическими показателями или политическими реформами. Оно лежит в ценностях, которые разделяют ее граждане, в общих устремлениях и мечтах, и ежедневном труде каждого во имя лучшего будущего для себя и своей Родины.

В конечном счете будущее Казахстана – это будущее его народа. Это путь, который мы выбираем вместе, путь, который мы вместе прокладываем на основе доверия, справедливости и стремления к общему благу. Перспективы дальнейшего развития Казахстана заключаются в продолжении уверенного движения по пути созидания и обновления. Сохраняя динамику начатых реформ, наша страна будет и дальше планомерно прогрессировать, преодолевая все трудности. Впереди нашу страну ждет много новых вызовов, но можно с уверенностью сказать, что Казахстан, возглавляемый таким лидером, как Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, пройдет через все испытания и добьется поставленных целей.