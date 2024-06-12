Среда, 12 Июня 2024 14:43

АрмИнфо.Сенатор от Массачусетса Эд Марки призвал США и международное сообщество использовать все доступные дипломатические инструменты, включая предстоящий климатический саммит COP29, запланированный в Баку, чтобы добиться освобождения армянских заложников, незаконно удерживаемых и подвергаемых пыткам диктаторским режимом Алиева в Азербайджане. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки.

"Мы присоединяемся к сенатору Марки и требуем решительного руководства Америки для обеспечения освобождения армянских заложников, незаконно удерживаемых Азербайджаном. Несмотря на все громкие разговоры администрации Байдена о том, что с Алиевым нельзя вести дела в обычном режиме, всё, что мы видим от американского президента - это нормализация геноцида Азербайджана в Арцахе, жестокого обращения с пленными и осквернения святых мест. Джо Байдену пора прекратить умиротворять Алиева и првлечь этого диктатора к ответственности", - заявил исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

В своем резком выступлении в Сенате сенатор Марки осудил насильственную депортацию Азербайджаном этнического армянского населения Арцаха в сентябре 2023 года, а также последующий незаконный арест и задержание бывших руководителей Нагорного Карабаха, в том числе бывшего государственного министра Рубена Варданяна, экс-президентов Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, бывшего министра иностранных дел Давида Бабаяна, спикера парламента Давида Ишханяна и генералов Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна. Сенатор подробно рассказал о различных формах пыток, которым подвергался Варданян, в том числе о "длительном наказании в одиночной камере, плохих условиях содержания, отказе в воде и чистой одежде, а также приказах, требующих стоять часами подряд".

"Азербайджан регулярно прибегает к дипломатии заложников, продлевая незаконное содержание под стражей и используя военнопленных в качестве разменной монеты, чтобы навязать свои требования Армении, что является явным нарушением международного права. Фактически, Азербайджан до сих пор удерживает десятки армянских военнопленных и гражданских политических заключенных, взятых в плен во время Нагорно-Карабахской войны 2020 года", - заявил сенатор Марки.

Далее он отметил, что незаконное задержание Азербайджаном армянских заложников и антиармянская агрессия не должны быть вознаграждены США и международным сообществом, путем предоставления такой привилегии как проведение в этом году международного климатического саммита COP29 в Баку. "Мы должны гарантировать, что мы воспользуемся этой возможностью, чтобы привлечь внимание ко всем тем политическим заключенным, которых несправедливо удерживает правительство Азербайджана", - заявил сенатор Марки, призывая к их освобождению перед ноябрьским саммитом COP29 в Баку.