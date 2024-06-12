Среда, 12 Июня 2024 14:03

АрмИнфо.По факту стрельбы в Ереване, убийства и покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет Армении.

Согласно источнику, ведомство проводит расследование с целью выяснения обстоятельств убийства на столичной улице Шинарарнери 43-летнего мужчины и покушения на убийство 35-летнего мужчины. Как отмечается в сообщении, 11 июня в 23:17 в оперативный центр управления полиции МВД РА поступило сообщение о том, что на улице Эстонакан слышны выстрелы. В тот же день в 23:53 из Республиканского медицинского центра "Армения" поступило сообщение о том, что 35- летний житель Еревана с огнестрельным ранением в шею и 43-летний мужчина с травмами в области головы и тела, полученные в результате огнестрельного ранения, были доставлены к ним. Позже в упомянутом медицинском центре сообщили, что 43- летний мужчина скончался от полученных ран.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 155, пунктом 7 части 2 статьи 44-155 и частью 1 статьи 335 Уголовного кодекса РА. Был произведен осмотр места происшествия, где на улице Шинарарнер в Ереване были припаркованы автомобили "LAND CRUISER", "TOYOTA CAMRY", "OPEL ASTRA" и "TOYOTA COROLLA". В передней и задней части автомобиля LAND CRUISER были обнаружены гильзы от патронов, а в салоне - следы крови. В багажнике автомобиля <ОПЕЛЬ АСТРА> также было обнаружено много гильз и пуль разного калибра.

С целью выяснения и выяснения всех обстоятельств дела, личности лица (лиц), совершившего предполагаемое преступление, принимаются срочные и необходимые меры, проводятся следственные и оперативно-розыскные действия. Были назначены соответствующие экспертизы. Полиции даны соответствующие указания. По текущим результатам предварительного расследования Следственный комитет РА предоставит соответствующую информацию.

Отметим, что согласно СМИ, погибшим является житель Еревана Сергей Григорян - известный криминальный авторитет под кличкой <Фаз>, а пострадавший - 36-летний ереванец Борис Симонян.