Среда, 12 Июня 2024 14:03

АрмИнфо. Необходимо на международном уровне проинформировать о политике враждебности Азербайджана по отношению к Армении, которая подрывает нашу безопасность и грубо нарушает международно гарантированные права. Об этом говорится в заявлении фонда <Татоян>.

В частности, в Фонде отметили, что в результате, так называемой, <демаркации> государственной границы Армении в Тавуше азербайджанские вооруженные силы незаконно оказываются в непосредственной близости от сел, что подрывает безопасность людей и грубо нарушает их права.

Помимо этого, <альтернативная> дорога в село Киранц в Тавуше небезопасна. Село открыто для прицела азербайджанских ВС, церковь Воскепара - Святой Мариам Аствацацин VII-го века оказалась вследствие демаркации на государственной границе под прямым прицелом Азербайджана, а дома людей - также под контролем азербайджанской стороны. Дороги Азатамута, Каяна, Айгеовита, Вазашена, Воскепара и других сел небезопасны. Последние и вовсе рискуют оказаться в изоляции.

Детали очередного доклада представлены на сайте tatoyanfoundation.org