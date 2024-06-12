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 Среда, 12 Июня 2024 14:03
Алина Оганесян

Фонд Татоян опубликовал очередной доклад о рисках демаркации для жителей Тавуша

Фонд Татоян опубликовал очередной доклад о рисках демаркации для жителей Тавуша

АрмИнфо. Необходимо на международном уровне проинформировать о политике враждебности Азербайджана по отношению к Армении, которая подрывает нашу безопасность и грубо нарушает международно гарантированные права. Об этом говорится в заявлении фонда <Татоян>.

В частности, в Фонде отметили, что в результате, так называемой, <демаркации> государственной границы Армении в Тавуше азербайджанские вооруженные силы незаконно оказываются в непосредственной близости от сел, что подрывает безопасность людей и грубо нарушает их права.

Помимо этого, <альтернативная> дорога в село Киранц в Тавуше небезопасна. Село открыто для прицела азербайджанских ВС, церковь Воскепара - Святой Мариам Аствацацин VII-го века оказалась вследствие демаркации на государственной границе под прямым прицелом Азербайджана, а дома людей - также под контролем азербайджанской стороны. Дороги Азатамута, Каяна, Айгеовита, Вазашена, Воскепара и других сел небезопасны. Последние и вовсе рискуют оказаться в изоляции.

Детали очередного доклада представлены на сайте tatoyanfoundation.org 

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