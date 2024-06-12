Среда, 12 Июня 2024 11:23

АрмИнфо. В Армении планируется внедрить механизмы "умных" городов, согласно которым крупные хозяйствующие субъекты и компании должны будут установить внешние камеры наблюдения. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 12 июня в первом чтении внесло поправки в закон "О полиции" и в пакет смежных документов.

Как отметила в своем выступлении заместитель министра внутренних дел РА Арпине Саркисян, очень часто при расследовании преступлений полиция руководствуется данными, полученными с камер видеонаблюдения. Однако подобные устройства имеются не везде, и по этой причине предлагается расширить зоны видеонаблюдения для предотвращения совершения преступлений, которые применяются во многих странах мира. Речь, в частности, идет об установке камер видеонаблюдения на входах в здания банков, кредитных организаций, ломбардов, пунктов обмена валюты, почтовых отделений, зданиях общественных электронных услуг, учебных заведений, а также объектов торговли площадью более 100 кв.м, заправочных станциях сжиженного газа и объектах розничной торговли площадью более 50 кв.м. Аналогичные устройства должны будут применяться на машинах скорой помощи, в автобусах и микроавтобусах, осуществляющих регулярные перевозки. Пакетом предусмотрено, что камеры должны будут появиться и на подземных автостоянках. Заместитель министра отметила, что контроль за камерами в круглосуточном режиме будет отслеживать создаваемая в структуре МВД государственная некоммерческая организация. Арутюнян попыталась развеять опасения о том, что МВД хочет установить тотальный контроль за все тем, что происходит в Армении. Целью представленного документа является предотвращение преступлений, а при их совершении - осуществление эффективных оперативно-следственных действий.

В этой связи, депутат Национального Собрания от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян напомнил, что у Агентства по защите личных данных Министерства юстиции РА возникли опасения относительно возможных последствий принятия документа. К примеру, как отметил оппозиционер, данные граждан могут оказаться у любого, и именно по этой причине страны Европейского Союза отказались от применения данной системы. "Впервые в истории армянского парламентаризма мы идем по беспрецедентному пути, когда государственное ведомство категорически возражает против применения закона, а парламентское большинство игнорирует имеющиеся опасения", - сказал парламентарий.