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 Среда, 12 Июня 2024 11:20
Марианна Мкртчян

Армении и США выступили с итоговым заявлением по завершению заседания стратегического диалога Армения-США

Армении и США выступили с итоговым заявлением по завершению заседания стратегического диалога Армения-США

АрмИнфо.По итогам заключительного заседания стратегического диалога Армения-США, которое прошло под председательством главы армянского внешнеполитического ведомства Арарата Мирзояна и  заместителя Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, стороны выступили совместным заявлением.

Как сообщается в сообщении МИД Армении, в ходе итоговой встречи Армения и США обсудили прогресс в укреплении двусторонних отношений и обозначили видение углубления связей в наступающем году, которое будет сформулировано в Меморандуме о взаимопонимании, повышающем статус двустороннего диалога до Комиссии стратегического партнерства.

"Рассчитываем в ближайшие месяцы наметить конкретные направления усилий, по углублению наших отношений. Положительно оценили сотрудничество в поддержке текущих реформ и демократического прогресса Армении и отметили стремление Армении к более тесному сотрудничеству с евроатлантическими структурами и Западом. Соединенные Штаты подтвердили свою поддержку суверенитета, независимости, демократии и территориальной целостности Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года", - говорится в заявлении.

Поддержка экономической и энергетической устойчивости Армении

"Делегации обсудили совместные усилия по содействию взаимному процветанию, экономической и энергетической устойчивости посредством более тесного сотрудничества, принимая во внимание важные дискуссии, состоявшиеся на совместной встрече высокого уровня Армения-ЕС-США 5 апреля 2024 года в Брюсселе.

Отметив, что с 2020 года товарооборот между Арменией и США увеличился уже в четыре раза, стороны обязались продолжать расширять торгово-экономические связи насколько это возможно. Стороны обсудили расширение сотрудничества по вопросам санкций и экспортного контроля. Они также обсудили возможности лицензирования экспорта для облегчения торговли продукцией передовых технологий. Обсуждения также были сосредоточены на уже предпринимаемых усилиях по обеспечению продовольственной безопасности и энергетической независимости Армении, включая определение торговых решений США в области атомной энергии и возобновляемых источников энергии. USAID намерен помочь Армении в разработке транспортной стратегии, которая станет основой видения Армении в рамках проекта "Перекресток мира", поощряя и укрепляя региональную торговлю и связь посредством справедливого и прочного мира. Этот мир раскроет потенциал всего региона и принесет существенные выгоды всем народам региона", - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что Соединенные Штаты признают текущие экономические и социальные проблемы, с которыми сталкивается Армения при оказании помощи беженцам из Нагорного Карабаха, и намерены продолжать поддерживать усилия правительства Армении в этом отношении. Добавляется, что Соединенные Штаты высоко ценят усилия Армении по предоставлению жилья беженцам. Отмечается, что Армения выразила признательность за гуманитарной помощи в более чем $21 млн, которую Соединенные Штаты предоставили с сентября 2020 года для поддержки беженцев из Нагорного Карабаха.

Укрепление взаимовыгодного сотрудничества в сфере безопасности и правопорядка

В заявлении подчеркивается, что участники итогового заседания подчеркнули важную роль поддержки США в инициативах трансформации оборонного сектора и развития правоохранительной системы Армении, которую США планируют и дальше поддерживать консультационными программами, с межармейскими контактами, возможностями профессионального военного образования в рамках программы международного военного образования и обучения (IMET), а также долгосрочной программой государственного партнерства с Национальной гвардией Канзаса.

"Делегации также выделили одну из важных вех сотрудничества - учение "Орел-Партнер 2023". Представители Минобороны Армении и Минобороны США также приветствовали начало в мае 2024 года первых ежегодных штабных переговоров между Генеральным штабом ВС РА и Европейским командованием США и договорились начать двусторонние консультации по обороне между Арменией и США для определения целей оборонного сотрудничества.

Опираясь на опыт успешного создания Армянской патрульной службы, которая в 2023 году стала общенациональной, стороны обсудили будущую поддержку США МВД Армении, в том числе планируемые усилия по развитию полицейского образования и модернизации кадровых структур для повышения подотчетности и устойчивости.

США ценят продолжающийся вклад Армении в международные миротворческие миссии и готовы к дополнительному сотрудничеству в развитии миротворческих и правоохранительных органов", - далее говорится в заявлении.

Содействие справедливости, демократическим институтам и общим демократическим ценностям

"Делегации подвели итоги текущего сотрудничества в сфере юстиции, оценив значительный вклад США в усилия, направленные на реформирование сферы правосудия в Армении. Соединенные Штаты также намерены продолжать поддерживать армянские институты, занимающиеся предотвращением и борьбой с коррупцией и транснациональной организованной преступностью, а также усилия по обеспечению беспристрастности, честности и независимости судебной системы. Делегации обсудили планируемые программы поддержки потерпевших и свидетелей и обеспечения доступа к правосудию. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать развитие сильного гражданского общества и независимой медиа-среды для дальнейшего укрепления демократических институтов Армении и повышения прозрачности. Обе стороны подчеркнули важность соблюдения прав человека и основных свобод, верховенства закона и обязались вместе работать в этом направлении. Армения и США подтвердили свою приверженность общим демократическим ценностям и цели развития демократической, процветающей и мирной Армении", - резюмируется в заявлении. 

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