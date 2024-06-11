Вторник, 11 Июня 2024 21:07

АрмИнфо. Начальника Генерального штаба ВС РА, генерал-майор Артур Ероян по видеосвязи принял участие в заседании Военного комитета НАТО в формате начальников генеральных штабов.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, встреча прошла с целью обсудить международные и региональные актуальные вопросы, а также связанные с сотрудничеством между НАТО и государствами-партнерами.

В своем выступлении генерал-майор Ероян подчеркнул важность сотрудничества с НАТО в деле трансформации оборонного сектора Республики Армения и подтвердил приверженность продолжению участия в миротворческих миссиях под эгидой НАТО