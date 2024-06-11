|Замначальник Генштаба Армении принял участие в заседании Военного комитета НАТО
|Платформа демократических сил Армении призывает Пашиняна организовать референдум по вопросу членства Армении в ЕС
|Максим Лонганге: Совет Европы готов содействовать Армении в реализации реформ в сфере уголовного правосудия
|МОНКС анонсировал проведение музыкально-туристического фестиваля <Фестивар> в областях Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Правительство Пашиняна будет выброшено с политической арены точно так же, как в ЕС выбрасывается партия глобальной войны - политик
|Каждая уступка Армении вызывает новое предусловие Азербайджана: На очереди Конституция страны
|Начальник Генштаба Армении и глава сухопутных войск Франции обсудили вопросы повестки оборонного сотрудничества
|Раффарен: Франция поддерживает Армению в преодолении вызовов и укреплении демократии
|В Ереване состоялось подписание соглашения между правительствами Армении и США о взаимопомощи таможенных органов
|Пропавший азербайджанский солдат найден мертвым
|Вследствие повышения уровня воды в реке Дебед в селе Каркоп обрушился временный пешеходный мост
|Армения рассчитывает на выполнение Турцией достигнутых ранее договоренностей - Рубинян
|idcoin: Новый инструмент в системе лояльности IDBank-а
|Вице-спикер НС: оппозиция не получит власти от нас, это прерогатива народа
|Мнение: Иран сказал нет планам Баку и Анкары по изменению демографического облика Южного Кавказа
|Если Баку проявит конструктивный подход, мирный договор между Арменией и Азербайджаном можно подписать хоть завтра - вице-спикер
|Баграт Србазан созывает граждан к зданию Национального Собрания, где состоится очередное заседание Совета НС
|Пенсионные средства, накопленные в Арцахе, будут переведены в фонды Армении
|Депутат от партии власти оппозиции: хватит заниматься самообманом
|Действующие власти Армении строят свою политику на лжи и фальсификациях - оппозиционер
|США и Армении заявили о стремлении повысить двусторонний Стратегический диалог до уровня Стратегической комиссии
|Армянские дизайнеры примут участие в международной выставке моды White Milano
|ТГУ и ЕГУ провели видео-конференцию «Изучение творческого наследия Махтумкули Фраги в Армении».
|Южная Корея и Туркменистан будут расширять сотрудничество в сферах энергетики и инфраструктуры
|На Конференции по восстановлению Украины в Берлине Армению будет представлена на уровне замглавы МИД
|МИД России: Сергей Копыркин уже вернулся в Ереван
|Для человека, сидящего у руля власти в Азербайджане, созданы очень благоприятные условия для заполучения от Армении всего желаемого - Баласанян
|Баграт Галстанян: Ночью протестующие останутся на проспекте Баграмяна
|"Знай, сверчок, свой шесток": Армяно-российские отношения переживают новый виток охлаждения
|Туркменистан и Республика Корея подписали солидный пакет двусторонних документов
|Глава парламента Армении и посол США обсудили вопрос возвращения армянских военнопленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане
|Hetq: Вопрос остается открытым: Откуда у братьев Гнела Саносяна $230 тысяч на строительство особняка?
|Россия попыталась наказать армян, чтобы у Армении не было выбора
|Эрмине Степанян: В центре моей деятельности всегда была популяризация армянской культуры и продуктов
|Инициатива оппозиции о проведении внеочередного заседания НС отклонена правящим большинством
|Около 173 миллионов драмов и более 30 фондов-бенефициаров. «Силе одного драма» исполнилось 4 года
|В СНБ Армении не обладают данными о возможном пересечении границы азербайджанским военнослужащим
|Россия не оставила Армении иного выбора, кроме как попытаться защитить себя самостоятельно - председатель НС РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Посол Болгарии завершил дипломатическую миссию в Армении
|В Ереване откроется мастерская Александра Сокурова
|Симонян: в руководстве оппозиционными движениями меняются лишь лица, но повестка остается той же
|Спикер НС РА: в Армении нет реального запроса на смену власти
|Адвокат: В имеющих материалах отсутствуют факты о злоупотреблении полномочиями со стороны экс-министра экономики Ваана Керобяна
|Вышел в свет фильм "Быть человеком. Манифест Рубена Варданяна"
|Ара Мкртчян назначен заместителем министра окружающей среды - решение премьер-министра РА
|Мнение: Борьба Баграта Србазана со своей системой ценностей органично вписывается в логику формирующегося нового миропорядка
|Политик: политический кризис в Армении очевиден, и для его преодоления необходимо найти разумные решения
|Москва направила ноту протеста МИД Армении в связи с высказываниями, сделанными армянскими чиновниками в Буче в адрес России
|Экс-руководитель КГД: пришло время объединить все силы общества для народной победы
|Правительство Армении не оставит без поддержки пострадавшее от наводнения население: премьер- министр
|МВД Армении представило ситуацию на дорогах страны
|Москва: В любом случае у Еревана сохраняются финансовые обязательства перед ОДКБ
|США и Франция поддерживают установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе - Заявление
|Али Багери Кани: Иран не приемлет изменения границ и демографии на Южном Кавказе
|Участники движения "Тавуш во имя Родины " всю ночь провели перед зданием Национального Собрания Армении
|Ален Симонян: В последнее время между Арменией и Грузией развивается беспрецедентно тесное сотрудничество
|Помощник госсекретаря США Джеймс О Брайен в ближайшие дни посетит Армению
|Баграт Србазан: Невзирая на многочисленные вопросы к российской стороне - отношения нуждаются в регулировании
|Читать больше
АрмИнфо. Начальника Генерального штаба ВС РА, генерал-майор Артур Ероян по видеосвязи принял участие в заседании Военного комитета НАТО в формате начальников генеральных штабов.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, встреча прошла с целью обсудить международные и региональные актуальные вопросы, а также связанные с сотрудничеством между НАТО и государствами-партнерами.
В своем выступлении генерал-майор Ероян подчеркнул важность сотрудничества с НАТО в деле трансформации оборонного сектора Республики Армения и подтвердил приверженность продолжению участия в миротворческих миссиях под эгидой НАТО
|Замначальник Генштаба Армении принял участие в заседании Военного комитета НАТО
|Платформа демократических сил Армении призывает Пашиняна организовать референдум по вопросу членства Армении в ЕС
|Максим Лонганге: Совет Европы готов содействовать Армении в реализации реформ в сфере уголовного правосудия
|МОНКС анонсировал проведение музыкально-туристического фестиваля <Фестивар> в областях Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Правительство Пашиняна будет выброшено с политической арены точно так же, как в ЕС выбрасывается партия глобальной войны - политик
|Каждая уступка Армении вызывает новое предусловие Азербайджана: На очереди Конституция страны
|Начальник Генштаба Армении и глава сухопутных войск Франции обсудили вопросы повестки оборонного сотрудничества
|Раффарен: Франция поддерживает Армению в преодолении вызовов и укреплении демократии
|В Ереване состоялось подписание соглашения между правительствами Армении и США о взаимопомощи таможенных органов
|Пропавший азербайджанский солдат найден мертвым
|Вследствие повышения уровня воды в реке Дебед в селе Каркоп обрушился временный пешеходный мост
|Армения рассчитывает на выполнение Турцией достигнутых ранее договоренностей - Рубинян
|idcoin: Новый инструмент в системе лояльности IDBank-а
|Вице-спикер НС: оппозиция не получит власти от нас, это прерогатива народа
|Мнение: Иран сказал нет планам Баку и Анкары по изменению демографического облика Южного Кавказа
|Если Баку проявит конструктивный подход, мирный договор между Арменией и Азербайджаном можно подписать хоть завтра - вице-спикер
|Баграт Србазан созывает граждан к зданию Национального Собрания, где состоится очередное заседание Совета НС
|Пенсионные средства, накопленные в Арцахе, будут переведены в фонды Армении
|Депутат от партии власти оппозиции: хватит заниматься самообманом
|Действующие власти Армении строят свою политику на лжи и фальсификациях - оппозиционер
|США и Армении заявили о стремлении повысить двусторонний Стратегический диалог до уровня Стратегической комиссии
|Армянские дизайнеры примут участие в международной выставке моды White Milano
|ТГУ и ЕГУ провели видео-конференцию «Изучение творческого наследия Махтумкули Фраги в Армении».
|Южная Корея и Туркменистан будут расширять сотрудничество в сферах энергетики и инфраструктуры
|На Конференции по восстановлению Украины в Берлине Армению будет представлена на уровне замглавы МИД
|МИД России: Сергей Копыркин уже вернулся в Ереван
|Для человека, сидящего у руля власти в Азербайджане, созданы очень благоприятные условия для заполучения от Армении всего желаемого - Баласанян
|Баграт Галстанян: Ночью протестующие останутся на проспекте Баграмяна
|"Знай, сверчок, свой шесток": Армяно-российские отношения переживают новый виток охлаждения
|Туркменистан и Республика Корея подписали солидный пакет двусторонних документов
|Глава парламента Армении и посол США обсудили вопрос возвращения армянских военнопленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане
|Hetq: Вопрос остается открытым: Откуда у братьев Гнела Саносяна $230 тысяч на строительство особняка?
|Россия попыталась наказать армян, чтобы у Армении не было выбора
|Эрмине Степанян: В центре моей деятельности всегда была популяризация армянской культуры и продуктов
|Инициатива оппозиции о проведении внеочередного заседания НС отклонена правящим большинством
|Около 173 миллионов драмов и более 30 фондов-бенефициаров. «Силе одного драма» исполнилось 4 года
|В СНБ Армении не обладают данными о возможном пересечении границы азербайджанским военнослужащим
|Россия не оставила Армении иного выбора, кроме как попытаться защитить себя самостоятельно - председатель НС РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Посол Болгарии завершил дипломатическую миссию в Армении
|В Ереване откроется мастерская Александра Сокурова
|Симонян: в руководстве оппозиционными движениями меняются лишь лица, но повестка остается той же
|Спикер НС РА: в Армении нет реального запроса на смену власти
|Адвокат: В имеющих материалах отсутствуют факты о злоупотреблении полномочиями со стороны экс-министра экономики Ваана Керобяна
|Вышел в свет фильм "Быть человеком. Манифест Рубена Варданяна"
|Ара Мкртчян назначен заместителем министра окружающей среды - решение премьер-министра РА
|Мнение: Борьба Баграта Србазана со своей системой ценностей органично вписывается в логику формирующегося нового миропорядка
|Политик: политический кризис в Армении очевиден, и для его преодоления необходимо найти разумные решения
|Москва направила ноту протеста МИД Армении в связи с высказываниями, сделанными армянскими чиновниками в Буче в адрес России
|Экс-руководитель КГД: пришло время объединить все силы общества для народной победы
|Правительство Армении не оставит без поддержки пострадавшее от наводнения население: премьер- министр
|МВД Армении представило ситуацию на дорогах страны
|Москва: В любом случае у Еревана сохраняются финансовые обязательства перед ОДКБ
|США и Франция поддерживают установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе - Заявление
|Али Багери Кани: Иран не приемлет изменения границ и демографии на Южном Кавказе
|Участники движения "Тавуш во имя Родины " всю ночь провели перед зданием Национального Собрания Армении
|Ален Симонян: В последнее время между Арменией и Грузией развивается беспрецедентно тесное сотрудничество
|Помощник госсекретаря США Джеймс О Брайен в ближайшие дни посетит Армению
|Баграт Србазан: Невзирая на многочисленные вопросы к российской стороне - отношения нуждаются в регулировании
|Читать больше
|Кнарик Оганесян: водная политика Армении оставляет желать лучшего
|У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
|Генерал-майор: Армения сегодня не готова к самостоятельной охране границ с Турцией и Ираном
|Эксперт: ЕС преследует в регионе Южного Кавказа свои интересы
|Азербайджан играет с Арменией и миром в <кошки-мышки> - аналитик
|Читать больше
|Стартовал автопробег в Гюмри во главе с гюмрийцем Багратом Галстаняном
|У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
|Пришло время нарушить это странное молчание: Всеармянский совет дипломатов обратился к иностранным дипмиссиям и международным организациям
|Баграт Галстанян анонсировал с 8:00 завтрашнего дня акции неповиновения
|Директор Объединенного управления по снижению угроз DTRA Пентагона посетил Ереван
|Премьер-министр РА: я лично знаю об участии как минимум двух государств ОДКБ, принимавших участие в подготовке войны против нас
|Баграт Србазан: Третий этап нашей борьбы будет самым сложным, но самым приятным
|Провластный депутат: за движением "Тавуш во имя родины" стоит фигура Роберта Кочаряна
|Я должен поговорить с Католикосом: Србазан об инициативе о его выдвижения в премьер-министры Армении
|Мнение: Заявления Лукашенко в Баку наглядно демонстрируют результаты работы армянской и азербайджанской дипломатии
|Опрос: Более половины респондентов в Армении позитивно оценивают движение "Тавуш во имя Родину"
|Эксперты и политологи проанализировали <Проблемы вокруг Армении и их возможные решения>
|Вардан Восканян: Баграт Србазан стал отныне харизматичным духовно-общественным лицом не только Тавуша, но и всей Армении
|Гегам Степанян сигнализирует о нападках фейков на арцахев после заявления Арцахской епархии ААЦ о поддержке движения "Тавуш во имя Родины'
|Движение, начавшееся в Тавуше, вернуло нам национальное достоинство - Вазген Манукян