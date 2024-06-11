Вторник, 11 Июня 2024 20:14

АрмИнфо.Платформа демократических сил Армении, которая представлена партиями <Европейская партия Армении>, <Республика>, <Во имя Республики> и <Христианско-демократическая партия> обратились к премьер-министру Николу Пашиняну с призывать организовать в ближайшие 3-4 месяца референдум по вопросу членства Армении в Евросоюзе.

В распространенном сообщении говорится, что подобная необходимость назрела исходя из развития геополитических процессов и внутренних потребностей Армении. Под заявлением подписались Тигран Хзмалян (Европейская партия Армении), Арам Саркисян (Республика), Арман Бабаджанян (Во имя Республики) и Левон Ширинян (Христианско­демократическая партия).