Вторник, 11 Июня 2024 19:53

АрмИнфо. Совет Европы готов содействовать Армении в реализации реформ в сфере уголовного правосудия. Об этом заявил глава Офиса Совета Европы в Ереване Максим Лонганге в ходе очередной встречи Координационного совета, которая состоялась в рамках программ <Укрепление защиты прав лиц, лишенных свободы> и <Содействие усилению службы пробации в Армении>. Встреча проходила с участием замминистра внутренних дел Арпине Саркисян.

Он отметил, что целью реформ, проводимых в рамках плана действий на 2023-2026 гг., является приведение уголовно-исполнительных служб и служб пробации Армении в соответствие с международными стандартами. <Мы прилагаем усилия, чтобы завершить необходимые инициативы в этом направлении. В то же время высоко ценим усилия по документированию информации о жестоком обращении и пытках>, - сказал глава Офиса.

В ходе встречи участники обсудили работы, проделанные в январе-мае в рамках программ <Укрепление защиты прав лиц, лишенных свободы> и <Содействие усилению службы пробации в Армении> и утвердили план действий на последующие 7 месяцев.

В ходе встречи Арпине Саркисян подчеркнула важность документирования очевидных проявлений жестокого обращения в местах содержания под стражей в соответствии со Стамбульским протоколом (Руководство по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания).

Она также указала не необходимость полного пересмотра закона РА <О содержании задержанных и арестованных лиц> и <О развитии потенциала скорой помощи>.