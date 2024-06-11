Вторник, 11 Июня 2024 19:52

АрмИнфо.Музыкально-туристический фестиваль <Фестивар> в этом году пройдет 27 июля, 10 и 24 августа в трех общинах Армении - Гюмри, Иджеване и Ехегнадзоре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС). Фестиваль проводится во второй раз при финансовой поддержке МОНКС в сотрудничестве с Общественной телекомпанией.

<Одним из важных пунктов культурной стратегии является активизация культурной жизни в областях и формирование соответствующей среды, на что и направлено проведение фестиваля <Фестивар>. Прошлогодние мероприятия в рамках <Фестивара> в трех городах показали, что программа востребована в областях>, - отметила глава МОНКС Жанна Андреасян.

Учитывая, что в прошлом году в мероприятиях приняло участие свыше 50 тыс. человек, было принято решение сделать фестиваль ежегодным.

Согласно источнику, концертная программа состоит из следующих выступлений: 27 июля в Гюмри на площади Вардананц выступит заслуженный артист Армении Тата Симонян, 10 августа в Иджеване ожидается армяно-грузинская концертная программа с участием артистов из двух стран и 24 августа в Ехегнадзоре выступит группа-участница Евровидения -2024 <Ладанива> и др.

Помимо этого, в рамках фестиваля во всех городах будут действовать павильоны, где местные производители и ремесленники смогут реализовать свою продукцию.

В прошлом году <Фестивар> прошел в Гаваре, Сисиане и Ванадзоре.