Вторник, 11 Июня 2024 17:59

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 3-9 на улице Шахсуваряна, жилые дома 59-6-61 на пр. Комитаса, жилые дома 11-16 на улице Лепсуса, жилые дома 46, 47, 48 в 1-ем квартале Давташена, улицы 4, 11, 12, 13 в кв. “Силикян”, жилые дома 43, 44, 48 в кв. “Назарбекян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); адреса 34-101 на 11-ой улице Айгестана, жилые дома 2, 2а на улице Гераци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7, 9, 11, 13, 15 на улице Душанбе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

в Армавирской области:

10:30-16:30 село Воскеат;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Гетап, Арагацаван, Тлик;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично 3-ий, 4-ый, 7-ой, 8-ой микрорайоны города Абовян.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилые дома 4, 4/1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 25/1, 25/2, 25/4, 27 на улице Молдовакан, жилые дома 4, 4/1, 6 на улице Д. Маляна, жилой дом 1 на переулке Д. Малняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 54, 56, 58, 60, 60а, 62 на улице Арташисяна, частные дома на 2-ом переулке улицы Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16:00 частные дома 1-25, 10-31 на 25-ой улице, 1-35 на 27-ой улице, 18-45 на 28-ой улице, 1-25 на 29-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилые дома 39, 42 на улице Туманяна, жилой дом 37 на улице Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4-44 на улице Ахбюра Сероба, частные дома 1-19 на 17-ой улице Арабкира, частные дома 1-19 на улице Рига, улицы 5, 6 в кв. “Ахтанак”, жилые дома 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36/3, 36/4, 36/1 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-13:00 села Апага, Джрарат, Лусагюх;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Алагяз, Лернапар, Гегарот, Цилкар, Сипан, Авшен, Дерек, Мичнатун, Меликгюх, Мирак, Рья-Таза, Джамшлу;

в Араратской области:

10:00-13։00 частично улицы Анрапетутяна, Ереванян, Азатамартикнери 3-10, частично переулки 6, 7, 9 в городе Масис; частично села Ноякерт и Ванашен;

10:30-12:30 частично село Араксаван;

12:30-14։00 частично улицы С. Акобяна, Баграмяна, Нарекаци, Чауша, Аветисяна, частично трасса Ереван-Ерасх; абоненты (не являющиеся жильцами) след. адресов: ул. Маркса 93, 96, ул. Атарбекяна 105, ул. Мясникяна 159 в городе Арташат; села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян;

14։00-15։30 частично улицы Маркса, С. Акобяна, Исакова, Андраника, Араза, Нарекаци, Араратяна, Гая, Холецяна, Лусиняна, Ханджяна, Атарбекяна, Шаумяна, Мхчяна, Харазяна, Манушяна, Ширванзаде, Сисакяна, Папазяна, Огостоси 23, частично трасса Ереван-Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

13:00-16։00 частично кварталы 2, “Каяран”, “Нор” в городе Масис; частично села Ранчпар и Сис;

14:00-15։00 частично село Ерасх;

15:00-16։00 села Севакаван и Тиграашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12։30 села Гладзор, Вернашен; частично село Кармрашен;

11:00-13։30 частично улицы Арав-Аревмтян, Мурацан, Таманцинери, Геворгян, Гладзорян, Мшецу, Авагян, Камо, Багдасарян, Арсенян, Баграмян, Маштоца, Чаренца, Сюник, Айгедзори, Прошян, Аракелян, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; село Меграовит;

в Котайкской области:

10:00-16։00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 38, 39, 40 и садоводческая компания “Арагил” села Зовуни;

11։00 -16։00 частично микрорайоны 3, 4, 6, 7, 8 города Абовян;

11:00-17։00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть СНБ, МЧС в селе Зовуни;

в Гегаркуникской области:

11։00-16:30 улицы Ереванян, Комитаса, Мравян, Ачаряна, Баграмяна, В. Мамиконяна, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компании “ВТБ- Армения банк”, “АКБ-Банк”, ЧП “Вреж Аветисян”, контрразведка, газозаправочная станция “Ирина-Инесса”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Юком” в городе Варденис;

в Тавушской области:

11։30-13։00 село Агардзин;

в Сюникской области:

09:30-12:00 село Катнарат;

10:00-16:00 частично квартал “Хин Ванки Тап” в городе Горис; частично село Шинуайр.