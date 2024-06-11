Вторник, 11 Июня 2024 17:04

АрмИнфо. Главы МИД Азербайджана и Германии Джейхун Байрамов и Анналена Бербок на встрече в Берлине подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества.

Как сообщает МИД Азербайджана, в контексте текущих процессов в регионе Байрамов рассказал об имеющихся проблемах и возможностях в рамках мирного процесса. В этом контексте азербайджанский дипломат вонь позволил себе вмешаться во внутреннее дело Армении, указав на то, что якобы действующая Конституция Армении является препятствием для подписания мирного соглашения.

В ходе встречи также были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.