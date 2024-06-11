Вторник, 11 Июня 2024 16:24

АрмИнфо. Первый заместитель министра обороны Армении, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-лейтенант Эдвард Асрян в рамках проходящей в Германии конференции командующих сухопутными войсками стран Европы встретился с командующим сухопутными войсками Франции генералом Пьером Шиллем.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего развития сотрудничества, в частности, в сфере обмена опытом и подготовки личного состава. Достигнуты договоренности о дальнейшем развитии сотрудничества.