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 Вторник, 11 Июня 2024 15:59
Александр Аванесов

Раффарен: Франция поддерживает Армению в преодолении вызовов и укреплении демократии

Раффарен: Франция поддерживает Армению в преодолении вызовов и укреплении демократии

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян 11 июня принял бывшего премьер-министра Франции, президента организации "Лидеры за мир" Жан-Пьера Раффарена.

Согласно сообщению пресс-службы аппарата премьер- министра, Никол Пашинян приветствовал визит Раффарена в Армению.  Он  высоко оценил особое внимание  бывшего премьера Франции  к вопросам, связанным с Арменией и ситуации, сложившейся вокруг республики. Премьер-министр особо отметил важность стартовавшего в эти дни в Ереване по инициативе Раффарена  учебного курса  <Передвижного университета мира>, направленного на повышение способностей армянской молодежи по управлению кризисными ситуациями.

Жан-Пьер Раффарен поблагодарил за теплое гостеприимство и добавил, что перед визитом в Армению провел  встречу  с премьер-министром Франции Габриэлем Аталем, который попросил передать премьер-министру Армении свои теплые приветствия. Раффарен подчеркнул поддержку Франции Армении в преодолении вызовов и укреплении демократии. Далее он коснулся деятельности и целей организации <Лидеры мира>.

Собеседники обменялись мнениями о мирном договоре и процессе демаркации границ между Арменией и Азербайджаном, проекте правительства РА "Перекресток мира" и других темах.

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