Вторник, 11 Июня 2024 15:32

АрмИнфо. В Ереване состоялась церемония подписания соглашения между правительством Армении и правительством США о взаимопомощи таможенных органов.

Документ был подписан по итогам заключительного заседания Стратегического диалога Армения-США, в присутствии министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

Как сообщает МИД Армении, с армянской стороны Соглашение подписал председатель Комитета госдоходов Рустам Бадасян, с американской стороны - посол США в Армении Кристина Квин.