Вторник, 11 Июня 2024 14:40

АрмИнфо.Пропавший без вести 9 июня при не выясненных обстоятельствах азербайджанский военнослужащий Гусейнов Джейхун Тофиг оглу обнаружен мертвым.

Как сообщает Туран со ссылкой на Минобороны Азербайджана, тело солдата было обнаружено и идентифицировано утром 11 июня в направлении села Гюннют Нахиджеванской автономной республики. По факту ведется расследование. Минобороны не сообщает о причине смерти солдата.