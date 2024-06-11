Вторник, 11 Июня 2024 13:32

АрмИнфо.IDBank объявляет о запуске idcoin — нового инструмента в системе лояльности клиентов. У клиентов появилась возможность накапливать новые баллы лояльности, которые будут отражены как в приложении Idram&IDBank, так и на партнерской платформе лояльности idplus.

Один idcoin равен одному драму. Это значит, что накопленные баллы можно полноценно использовать для любых покупок. Вам просто нужно отсканировать QR-код с помощью приложения Idram&IDBank, и система предложит idcoin-ы на ряду с прочими источниками оплаты. Если Вы не хотите использовать свои баллы в этот момент, Вы можете просто отключить функцию, нажав на зеленую кнопку и произвести оплату из других источников.

По словам руководителя проекта idcoin Гоар Гукасян, idcoin-ы нельзя купить или продать. «Клиенты могут получать idcoin-ы в рамках акций, программ лояльности, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте IDBank-а - там будет регулярно публиковаться подробная информация. С 1 июня, например, при оплате по некоторым картам IDBank-а можно получить idcoin-ы", - говорит Гоар Гукасян.

Итак, начиная с 1 июня за платежи по картам IDBank-а Visa Rocket, Travel, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, Visa Infinite Special Edition, помимо кэшбэков, Вы также получите idcoin-ы в размере 0,5% от суммы транзакции, а полученные idcoin-ы Вы сможете использовать во всех торговых точках, где доступна оплата по Idram QR.

Таким образом, idcoin-ы также можно использовать во время комбо-платежей. Система автоматически предложит оплатить по idcoin, а если баланса idcoin недостаточно, оставшаяся сумма может быть списана с Ваших карт и счетов IDBank-а или Idram-кошелька, а также с бонусов и подарочных карт, доступных на платформе лояльности Idplus. Все подробности о получении, использовании, накоплении idcoin Вы можете узнать в условиях, перейдя по этой ссылке.