Вторник, 11 Июня 2024 13:20

АрмИнфо. Завершение работы над мирным договором между Арменией и Азербайджаном близко. Об этом 11 июня журналистам заявил вице-спикер Национального Собрания РА Рубен Рубинян.

По его словам, документ может быть подписан хоть завтра, если Баку проявит конструктивный подход. Рубинян сообщил, что по двум вопросам подходы Еревана не изменились. Первый из них касается разблокирования всех транспортных и экономических связей региона, с пониманием того, что все инфраструктуры останутся под суверенитетом тех стран, по территориям которых они проходят. Второй вопрос связан с признанием территориальной целостности государств, о чем имеется договоренность между Арменией и Азербайджаном. Эта договоренность неоднократно подтверждалась в Праге, в Сочи, в Брюсселе. Кроме того, тот же вопрос был согласован в ходе заседания комиссий по делимитации и демаркации армяно-азербайджанских границ. "Если все эти принципы найдут свое отражение в мирном договоре, документ можно будет очень быстро подписать", - заявил вице-спикер, указав на возможность различных сценариев, комментировать которые он лично не желал бы.

Рубинян отметил, что власти страны уже более двух лет делают все возможное для того, чтобы мирный договор был подписан. "Работа в этом направлении продолжится и в будущем, будучи приверженными мирной повестке, но этот вопрос увязывается и в позицию другой стороны. По нашему мнению, завершение работы над мирным договором близко, и документ может быть подписан хоть завтра, если Азербайджан проявит конструктивный подход. Но если договор не подписывается, это означает, что полностью он пока не готов", - сказал вице-спикер НС РА.

Тем не менее, указав на последние заявления руководства Азербайджана, Рубинян назвал их неприемлемыми, и направленными на торпедирование мирного процесса. Тем более, когда речь заходит о Конституции Армении, что является внутренним делом армянского государства и не может быть предметом переговоров.