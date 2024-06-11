Вторник, 11 Июня 2024 13:19

АрмИнфо. Баграт Србазан призвал граждан собраться в 15:00 у здания Национального Собрания, поскольку в 16:00 состоится заседание Совета НС РА.

В ходе заседания Совета будет обсуждаться вопрос о проведении внеочередного заседания Парламента. Единственным вопросом повестки которого станет - выражение недоверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что, как отметил лидер Движения, является первым шагом на пути к импичменту.

Участник движения <Тавуш во имя Родины>, депутат от фракции <Армения> Гарник Даниелян счел весьма реалистичным проведение внеочередного заседания с положительным исходом, поскольку предложение оппозиции законно и вполне логично.

При этом депутат сообщил, что родственники членов правящей партии <Гражданский договор> (ГД) также участвуют в митингах движения <Тавуш во имя Родины>. <Их родственники говорят, что они (члены ГД) являются пленниками и тоже не согласны с происходящим>, - сказал Даниелян. Далее цитируя их слова, он сообщил, что последние остаются в команде ГД из-за угроз, шантажа. <Они тоже хотят, чтобы собралось как можно больше людей, чтобы и они смогли стать частью этих процессов>, - добавил депутат.

Отметим, что лидер движения <Тавуш во имя Родины> Баграт Србазан 9 июня объявил о проведении 96-часовой акции протеста. Митинг переместился на проспект Баграмяна, где разбит палаточный городок. Люди ночуют на улице. Помимо этого в течение дня в городе проходят акции неповиновения, перекрываются улицы, организовываются шествия. Цель всех акций - отстранить действующее правительство Армении от власти во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.