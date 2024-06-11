Вторник, 11 Июня 2024 12:26

АрмИнфо.Сроки регистрации вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в государственном регистре Армении будут продлены до 30 декабря 2024 года.

Национальное Собрание РА на пленарном заседании 11 июня в первом чтении обсуждает поправки в законах о "О государственной регистрации юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, учреждений и государственной регистрации индивидуальных предпринимателей" и "О дополнительных гарантиях защиты прав и законных интересов участников накопительной пенсионной системы".

По словам заместителя министра юстиции РА Армине Арутюнян, представленный пакет призван урегулировать вопросы, связанные с желанием соотечественников из Арцаха принять участие в системе накопительных пенсий. Прежний срок их регистрации уже истек, однако еще осталась группа лиц из Нагорного Карабаха, которая представила заявления на участие в программе. Предлагается, в частности, обеспечить плавный переход от накопительного фонда Арцаха к действующим на территории республики аналогичным фондам, чтобы обеспечить продолжение выплат. Те бывшие жители Арцаха, которые работают в Армении, и выплачивают социальные выплаты, становятся участниками системы накопительных пенсий Армении. Накопленные ими в Арцахе средства будут переведены в соответствующие фонды Армении.

Арутюнян сообщила, что накопительный фонд в Нагорном Карабахе был создан 1 июля 2019 года и действовал по тому же принципу, что и накопительные фонды Армении