Вторник, 11 Июня 2024 12:23

АрмИнфо. Действующие власти Армении строят свою политику на лжи и фальсификациях. Об этом 11 июня с трибуны Национального Собрания РА заявил депутат НС от оппозиционной фракции "Армения" Артур Хачатрян.

Он, в частности, указал на то, что власти постоянно говорят о финансировании протестного движения "Тавуш во имя Родины" извне. Между тем, и генеральный прокурор, и Следственный комитет заявляют об отсутствии таких данных. "Но если, как вы говорите, движение действительно финансируется извне, возбудите уголовное дело, выявите виновных и привлеките их к ответственности. А когда с Сахалина на вашу революцию шли деньги, почему вы об этом молчите? А может, финансирование ваших действий пытаетесь переложить на других? Вы что, не знали об этом? Ознакомьтесь тогда с заявлениями вашего лидера от 27 июля 2018 года", - заявил депутат.

Он также указал на факты прослушки телефонных разговоров, которые затем оказывались в социальных сетях. "Интересно, откуда у вас эти разговоры, вам что, Служба национальной безопасности предоставляет записи?", - заявил депутат.

В свою очередь, еще один депутат от оппозиции Армен Рустамян отметил, что власти страны превратились в группу лиц, восхваляющих ложь. Он заметил, что в программе правительства на 2021-2026 г.г. написано одно, а в реальности происходит совершенно иное. "Вы провозгласили страну "бастионом демократии", но провалили две важнейшие инициативы

- инициативу "Айакве", под которой подписались 58 тысяч человек, и вторая - требование многотысячного митинга 9 июня, которое представлено в парламент", - отметил Рустамян, напомнив о предвыборных заявлениях правящей силы о любви ко всем гражданам, о преклонении перед "гордым гражданином". "Иначе говоря, можно говорить, что все это просто ложь", - заключил оппозиционный парламентарий.