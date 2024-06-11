Вторник, 11 Июня 2024 12:22

АрмИнфо.Вторя встреча Стратегического диалога между Арменией и США еще один яркий пример высокого уровня политического диалога между Ереваном и Вашингтоном, который придаст новый импульс развивающемуся армяно-американскому партнерству. Об этом 11 июня в Ереване, открывая заседание Стратегического диалога между Арменией и США, заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

При этом армянский министр отметил, что ключевым элементом армяно-американского партнерства является приверженность Армении демократическим ценностям. По его словам, несмотря на то, что демократия находится под угрозой во всем мире, в том числе и на Южном Кавказе, несмотря на имеющиеся вызовы безопасности и возникающие гибридные угрозы, Армения привержена защите демократических ценностей, избранных армянским народом.

Вместе с тем он выразил уверенность, что США поддерживают и находятся рядом с Арменией для доказательства того, что демократия может приносить плоды. "И для достижения результатов мы должны углублять многоотраслевое сотрудничество, не ограничивая взаимодействие в сферах экономики, энергетики, безопасности, устойчивости, высоких технологий, гибербезопасности, верховенства закона. Наша двусторонняя повестка продолжает расширяться, включая важные направления для устойчивого развития Армении", - сказал Мирзоян, упомянув и о Брюссельской 4-х сторонней встрече и достигнутых по ее итогам договоренностей.

При этом глава армянского внешнеполитического ведомства выразил убеждение, что расширенное партнерство Армения-США, кроме перманентного содействия Вашингтона суверенитету, территориальной целостности и безопасности Армении, имеет серьезный потенциал для установления долгосрочного и достойного мира на Южном Кавказе.

В этом ключе Мирзоян подтвердил приверженность Армении нормализации отношений с Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года. Дипломат добавил, что сегодня есть реальная возможность подытожить проект мирного договора, подписание которого, с его слов, может открыть новую дверь для устойчивого мира в регионе. Он также упомянул о готовности Еревана к разблокировке всех региональных коммуникаций при уважении суверенитета стран, через которые проходят эти коммуникации. В этом ключе он упомянул о проекте "Перекресток мира", разработанном правительством Армении.

Глава МИД Армении также выразил надежду, что удастся повысить уровень армяно- американского стратегического диалога и довести его до уровня стратегической комиссии, что позволит укрепить структурные основы многоотраслевого сотрудничества.

"Сегодня у нас будет возможность обсудить вопросы растущего экономическое сотрудничество, в том числе и в рамках рамочного соглашения о торговли и инвестициях для дальнейшей либерализации торговли, что в будущем может открыть новые возможности для Армении. Уверен, что есть дополнительные механизмы для диверсификации экономики, и мы обязательно обсудим эти вопросы сегодня. Также хотел отметить важность энергетической диверсификации на фоне имеющихся угроз, и мы обсудим уже проделанные работы в этом направлении. Обсудим и перспективы взаимодействия в сфере ядерной безопасности", - продолжил Мирзоян.

В контексте развития оборонного сотрудничества, министр указал на заинтересованность Армении в изучении возможностей по диверсификации ее оборонного потенциала.

В заключение он выразил уверенность, что эта встреча будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

В свою очередь заместитель Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен отметил, что столь широкая представленность на этой встрече демонстрирует широкую повестку, над которой работают Армении и США. Он также указал на динамично развивающиеся отношения между Арменией и США.

"Я здесь, чтобы подтвердить нашу твердую поддержку по разным направлениям, о которых вы уже сказали г-н Мирзоян. Армянский народ на протяжении последних лет демонстрировал свое желание идти по пути изменений и правительство Никола Пашиняна реализует повестку демократических реформ. Соединенные Штаты горды содействовать этим усилиям по разным направлениям", - отметил американский чиновник.

По его словам, последние годы Армения выделяется в регионе своей экономической активностью. Он также коснулся встречи в Брюсселе 5 апреля, и отметил, что в США видят перспективы развития двустороннего торгового сотрудничества и увеличения доли Армении в глобальной торговле.

"Сегодня мы подпишем соглашение об обмене информации в таможенной сфере. Это откроет новые возможности для торговли и эта часть тех обещаний, о которых мы говорили в Брюсселе", - добавил О'Брайен.

Он также назвал воодушевляющими шаги Армении в направлении демократических реформ, в том числе по части верховенства закона, борьбы с коррупцией и добавил, что США содействуют армянской стороне в этом процессе.

"Мы знаем, что для Армении безопасность, демократия и благосостояние развиваются созвучно. Мы содействуем усилиям по установлению долгосрочного мира в регионе. Мы также работаем над расширением экономических возможностей от Центральной Азии до Средиземного моря, и если будет долгосрочный мир между Арменией и Азербайджаном эти возможности будут более обширными", - отметил американский дипломат, добавив, что США и Армения продолжат также взаимодействие в сфере обороны и безопасности.

В этом ключе он напомнил, что в прошлом году прошли первые армяно-американские учения, и США ожидают в будущем большего.

В заключение он также указал на стремление сторон заменить существующий Стратегический диалог, Стратегической комиссией, что позволит США и Армении расширить сотрудничество.