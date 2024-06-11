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АрмИнфо.7 июня 2024 года при содействии Посольства Туркменистана в Республике Армения, в рамках Соглашения о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Ереванским государственным университетом, состоялась видео- конференция «Изучение творческого наследия Махтумкули Фраги в Армении», посвященная 300-летию со дня рождения поэта.
В работе конференции приняли участие преподаватели, профессоры и студенты Туркменского государственного университета имени Махтумкули и Ереванского государственного университета, сотрудники посольства Туркменистана в Республике Армения.
С приветственным словом выступил заведующий научным отделом Туркменского государственного университета имени Махтумкули, кандидат исторических наук Мырат Ходжагулыев, а также выступила атташе Посольства Туркменистана в Республике Армения Амантач Джуманазарова.
В ходе конференции также выступили заведующий кафедрой туркменской литературы Туркменского государственного университета имени Махтумкули Аманнепес Шихнепесов, заведующий кафедрой туркменского языка Гульрух Гурбанова, доцент кафедры иностранной литературы Романгулы Мустагов, также преподаватель этой кафедры Марал Атаева, заведующий кафедрой Тюркологии ЕГУ, кандидат исторических наук, профессор Александр Сафарян и старший преподаватель этой кафедры Амалия Агаджанян.
На конференции широко обсуждались туркмено-армянские культурно-гуманитарные отношения, философия общечеловеческих ценностей Махтумкули Фраги, литературные связи двух народов, схожесть творчества Махтумкули Фраги и армянского поэта Саят-Новы.
В ходе встречи обсуждалось дальнейшее развитие сотрудничества в сфере науки и образования между двумя странами. Также участники договорились подготовить и опубликовать совместные научные статьи туркменских и армянских ученых.
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