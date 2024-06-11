Вторник, 11 Июня 2024 11:05

АрмИнфо.Президенты Туркменистана и Южной Кореи договорились в понедельник расширить сотрудничество в крупномасштабных энергетических и инфраструктурных проектах, а также работать вместе над стратегией Сеула в Центральной Азии.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Республики Корея Юн Сок Ёль провели переговоры и приняли совместное заявление, в котором изложено сотрудничество двух стран, в том числе по объединению инновационных возможностей Южной Кореи с ресурсами и потенциалом развития Центральной Азии.

Южная Корея, четвертый по величине покупатель сырой нефти и газа в мире, стремится углубить сотрудничество в энергетических проектах и разработке ресурсов с Туркменистаном, четвертым по величине в мире обладателем запасов природного газа, пишет информационное агентство Yonhap.

Офис президент Юн Сок Ёля также опубликовал сегодня итоги туркмено-корейских переговоров в верхах.

«На саммите, прошедшем в дружественной и теплой атмосфере 10 июня 2024 года, лидеры двух стран обсудили пути расширения и углубления сотрудничества между двумя странами в экономической, социальной и культурной сферах, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес», - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что президент Сердар Бердымухамедов поддержал «Инициативу сотрудничества Кореи и Центральной Азии на Шелковом пути», первую стратегию Большой Центральной Азии, объявленную правительством Южной Кореи в июне 2024 года, и правительства двух стран тесно сотрудничали в реализации этой инициативы.

Главы двух государств стран придали особое значение укреплению центральной роли ООН в реагировании на международные проблемы, включая поддержание международного мира и безопасности, устойчивое развитие, а также предотвращение и мирное разрешение конфликтов. Они подтвердили общее стремление обеих стран способствовать взаимопониманию и доверию и укреплению стабильности на региональном и международном уровнях, а также согласились, что международные вопросы должны решаться только мирными дипломатическими средствами и методами.

Президент Юн Сок Ёль отметил, что внешняя политика нейтралитета Туркменистана играет важную роль в развитии мирных, доверительных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами и приветствовал проведение Международного форума мира и доверия в Туркменистане в декабре 2025 года.

Сердар Бердымухамедов и Юн Сок Ёль подтвердили важность взаимного обмена в экономической сфере и договорились расширять взаимовыгодное экономическое сотрудничество. В частности, два лидера договорились активизировать совместные усилия по укреплению сотрудничества в таких областях, как газ и химия, судостроение, текстильная промышленность, транспорт, информация и связь, а также защита окружающей среды.

Достигнута также договоренность укреплять сотрудничество в областях строительства и инфраструктуры между двумя странами на основе Меморандума о взаимопонимании по инфраструктуре и новым городам. Стороны договорились работать вместе, чтобы обеспечить успех крупномасштабных строительных проектов, реализуемых Туркменистаном, включая нефтехимические, экологически чистые заводы и объекты по сероочистке.

Была отмечена необходимость развития сотрудничества для привлечения инвестиций и развития новых отраслей энергетического сектора для достижения международной углеродной нейтральности. Президенты приветствовали подписание Меморандума о взаимопонимании по содействию торговле и инвестициям между двумя правительствами и согласились, что соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций также необходимо заключить как можно скорее.

Главы двух стран оценили, что «Форум сотрудничества Корея-Центральная Азия» способствовал укреплению взаимного доверия и оживлению обменов между Республикой Корея и странами Центральной Азии, отметили успешное проведение 16-го Форума сотрудничества Корея-Центральная Азия в Ашхабаде в ноябре 2023 года и значение Саммита Корея-Центральная Азия, который впервые состоится в 2025 году.

Подчеркивалась важность развития парламентской дипломатии между Республикой Корея и странами Центральной Азии. В этой связи отмечалось, что второй парламентский форум Центральная Азия – Корея (первый прошел в сентябре 2023 году в Сеуле) пройдет в Ашхабаде во второй половине 2024 года.

В ходе переговоров подтверждена важность обмена между людьми как ключевого средства построения прочных и долгосрочных отношений между двумя странами, в этом контексте главы государств договорились расширять сотрудничество в области культуры, науки, образования, здравоохранения, спорта и туризма.

Президент Туркменистана пригласил корейскую сторону на международный саммит, посвящённый 300-летию со дня рождения Мактумкули Фраги, выдающегося туркменского поэта и мыслителя.

Юн Сок Ёль выразил благодарность Сердару Бердымухамедову и туркменскому народу за тёплый приём и гостеприимство и пригласил президента Туркменистана посетить Корею. Президент Туркменистана выразил благодарность и принял приглашение. Дата визита будет согласована по дипломатическим каналам.