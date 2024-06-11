Вторник, 11 Июня 2024 09:57

АрмИнфо. Посол России в Армении Сергей Копыркин уже вернулся в Ереван. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он ранее был вызван в Москву для консультаций. О вызове российского посла в Ереване в Москву для консультаций в МИД РФ сообщили в конце мая.

"Сергей Павлович побывал на консультациях и, насколько я знаю, он уже в Ереване", - сказал Михаил Галузин, передает РИА Новости. Собеседник подчеркнул, что "вызов посла для консультаций - это абсолютно стандартная процедура, которая достаточно часто применяется".