Понедельник, 10 Июня 2024 20:15

АрмИнфо. Лидер движения "Тавуш во имя Родины" архиепископ Баграт Галстанян сообщил, что ночью протестующие останутся на проспекте Баграмяна.

"Проспект Баграмян остается закрытым. Ночью мы останемся на проспекте Баграмяна в Ереване. С завтрашнего утра будем готовиться к 12 июня. 12-го числа в 15:00 мы встретимся здесь, возле здания Национального Собрания", - отметил Галстанян, призвав всех неравнодушных прийти 12 июня на проспект Баграмяна к зданию парламента, где создан палаточный городок.