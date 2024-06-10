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 Понедельник, 10 Июня 2024 20:15
Марианна Мкртчян

Баграт Галстанян: Ночью протестующие останутся на проспекте Баграмяна

Баграт Галстанян: Ночью протестующие останутся на проспекте Баграмяна

АрмИнфо. Лидер движения "Тавуш во имя Родины" архиепископ Баграт Галстанян сообщил, что ночью протестующие останутся на проспекте Баграмяна.

"Проспект Баграмян остается закрытым.  Ночью мы останемся на проспекте Баграмяна в Ереване.  С завтрашнего утра будем готовиться к 12 июня. 12-го числа в 15:00 мы встретимся здесь, возле здания Национального Собрания", - отметил Галстанян, призвав всех неравнодушных прийти 12 июня на проспект Баграмяна к зданию парламента, где создан палаточный городок. 

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