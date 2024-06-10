Понедельник, 10 Июня 2024 20:13

АрмИнфо. Армяно-российские отношения переживают новый виток охлаждения. Очередным поводом для этого стал не то, что визит армянской делегации в украинский город Буча, а официальные заявления, сделанные там армянским чиновником средней руки, главой ереванского административного района Нор-Норк Тиграном Маргаряном в адрес России. Последний, представляя собой орган местного самоуправления, присвоил себе право вещать от имени государства, заявив, что "Армения солидарна с Украиной в борьбе с российской агрессией".

Принимая во внимание чувствительность украинской тематики в армяно-российских столь непростых отношениях в последний период, было очевидным и ожидаемым резкая реакция Москвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва "расценивает посещение г.Буча главами столичного административного района Нор-Норка Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана".

Учитывая тот факт, что слова о солидарности с Украиной были представлены украинской стороной, а в армянской версии релиза ничего об этом не говорилось, возникли подозрения, что слова армянского чиновники среднего эшелона могли быть вырваны из контекста, либо немного передернуты. Ибо, казалось, что даже глава общины на своем уровне должен следовать минимальным дипломатическим канонам, и не строить из себя героя там, где этого не требуется.

Более того, самомнение чиновника просто зашкаливает, как и зашкаливает после того стрелка падения уровня межгосударственных отношений. Он решил преподать урок грамотности официальному представителю МИД РФ, обратив внимание на то, что ранее в одном из своих заявлений она не смогла отличить парламентскую делегацию РА от административного округа Еревана. Затем он обвинил российскую сторону в попытке вмешаться в деятельность партии "Республика", в которой чиновник состоит. Но и на этом он решил себя не ограничивать. "На моих встречах в Буче я убедился, что Россия не сможет победить Украину. Все в Украине считают эту войну борьбой за независимость и суверенитет", - заявил Тер-Маргарян.

В АрмИнфо попытались уточнить в МИД Армении, является ли данное заявление Тер- Маргаряна официальной позицией Еревана, и раз он себе такое позволил, будет ли у МИД страны свои разъяснения. Но обращения редакции так и остались без ответа.

Хочется надеяться, что в кулуарах высшей политической власти Армении Маргаряна попросят не "блистать" там, где "всяк сверчок должен знать свой шесток" и выступать с заявлениями исключительно от имени районной администрации.