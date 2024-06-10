Понедельник, 10 Июня 2024 19:01

АрмИнфо.В Ашхабаде завершились переговоры Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Президента Республики Корея Юн Сок Ёля, прибывшего в нашу страну с государственным визитом, сообщает TDH.

По итогам встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания пакета двусторонних документов:

Соглашение о сотрудничестве между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и компанией «Hyundai Engineering Co.,Ltd».

Соглашение нацелено на реализацию мер и работ для успешного ввода в строй и стабильного функционирования полимерного завода в Киянлы.

Рамочное соглашение о сотрудничестве между Государственным концерном «Туркменгаз» и компанией «Hyundai Engineering Co.,Ltd».

Соглашение предусматривает проектирование, строительство и приобретение объектов подготовки товарного газа мощностью 10 миллиардов кубометров и скважин на IV этапе газового месторождения «Galkynyş».

Меморандумы о взаимопонимании в области здравоохранения:

между Центром неотложной скорой помощи Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и больницей «Чилгок» при Университете Кёнпук Республики Корея;

между Научно-клиническим центром онкологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и больницей «Чилгок» при Университете Кёнпук Республики Корея.

Меморандумы о сотрудничестве в других сферах:

между Хякимликом города Ашхабада и Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея в области энергетической инфраструктуры и развития новых городов;

между Банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана, Экспортно-импортным Банком Кореи и Корейской торговой страховой корпорацией;

между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея об оказании содействия деятельности совместной комиссии по сотрудничеству;

между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея о создании базы по стимулированию торговли и инвестиций.

Президенты двух стран также подписали Совместное заявление по итогам государственного визита в Туркменистан Президента Республики Корея.