Понедельник, 10 Июня 2024 19:00

АрмИнфо.Председатель парламента Армении Ален Симонян и посол США в стране Кристина Квин на встрече 10 июня обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе, ход армяно-азербайджанских переговоров, вопрос возвращения армянских военнопленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане.

Как сообщает пресс-служба НС Армении, в центре внимания был ряд вопросов, касающихся межпарламентского сотрудничества Армения-США, а также двустороннего взаимодействия. Были упомянуты реформы, связанные с демократией, свободой слова и правами человека в Армении.

Достигнута договоренность продолжить обсуждения по расширению сотрудничества в ходе предстоящих взаимных визитов.