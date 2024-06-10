Понедельник, 10 Июня 2024 18:54

АрмИнфо. Полученные из открытых источников данные отнюдь не обосновывают получение прибыли в размере издания $230 тысяч братьями министра территориального управления и инфраструктур Армении Гнела Саносяна. Об этом говорится в очередном материале расследовательского издания Hetq, посвященном строительству особняка матерью Гнела Саносяна Ольгой Саносян, стоимость которого оценивается в $230 тыс.

Продолжить расследование подвигло заявление самого министра журналистам в ходе брифинга. В частности, он отметил следующее: <Если б автор этой статьи прочитал названия компаний моего брата, то увидел бы, каков их годовой оборот. После этого не встал бы вопрос о $230 тысячах. :Мои братья сперва работали индивидуально, а потом основали компанию",- заявил Гнел Саносян, сообщив, что принадлежащая членам его семьи компания называется "ВГВ".

В связи с этим издание представило полученные из открытых источников данные, которые никоим образом не обосновывают получение прибыли в размере $230 тысяч. <Брат Гнела Саносяна - Ваан Саносян в 2021 г. основал в РФ всего одно ООО - "ВГВ ДОРСТРОЙ", которая принадлежит только ему и в которой он является и акционером, и директором. При этом Ваан Саносян не приобретал доли в других компаниях. Из отчетов о выплаченных в РФ налогах и полученных доходах следует, что "ВГВ ДОРСТРОЙ" не получала большую прибыль. В 2023 г. чистая прибыль компании составила 237 тыс., в 2022-ом - 275 тыс.рублей. Уставной капитал компании составляет всего 10 тысяч рублей. Если чистую прибыль, полученную "ВГВ ДОРСТРОЙ" за два года, перевести в драмы, то получится около 2 млн 252 тыс.800 драмов (512 тыс.рублей). Другой брат министра, Вардан Саносян, в 2021 году зарегистрировался в России как индивидуальный предприниматель. Данные о его доходах отсутствуют. В этой ситуации актуальным остается вопрос о том, откуда у братьев министра 230 тысяч долларов на строительство особняка>, - говорится в источнике.

Напомним, что после публикации первого материала Hetq, в котором говорилось о строительстве особняка, пресс-служба Саносяна выступила со следующим заявлением: <Приписывать особняк министру и искать коррупционные проявления - тщетные попытки. Если бы дело было в сокрытии факта строительства особняка или предполагаемых коррупционных рисках, то вряд ли он был зарегистрирован на фамилию Саносян>.

Министр ранее пояснял, что особняк строится на средства его отца и братьев, которые долгие годы работают в России. <Братья и сейчас продолжают заниматься там предпринимательской деятельностью. В результате многолетних сбережений и текущих доходов был приобретен указанный земельный участок, на котором и ведется строительство частного дома>, - отметил он.

Напомним, что речь идет о земельном участке площадью 1 тыс.кв.м. в административном районе Аван (с. Ариндж), на котором подходит к завершению строительство 2- х этажного особняка площадью 377 кв.м.