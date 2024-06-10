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АрмИнфо. Россия оставила Армению одну, поскольку готовилась к войне с Украиной, а после того, как был сбит самолет в Сирии, заключила сделку с Турцией, чтобы избежать возможных санкций посредством этого региона. Об этом 10 июня журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.
По его словам, это была и цена, за которую армяне должны были заплатить, поскольку избрали независимый и суверенный путь развития. <Армяне должны были быть наказаны, чтобы у Армении не было выбора. Одним выстрелом они попытались убить сразу двух зайцев. С одной стороны, получить дорогу <Север-Юг>, участниками которой являются Турция и Азербайджан, а с другой - сместить власть в Армении, чтобы привести к власти в стране пророссийски настроенные силы, а это привело бы к совершенно новой ситуации, и республика стала бы членом союза Россия-Беларусь. Но мы четко заявили, что мы государство, нация, и мы суверенны, наша вина - только в этом>, - сказал глава армянского парламента.
Симонян добавил, что армянская оппозиция и Россия работают в тандеме с целью сформировать в Армении новую власть, что не является секретом.
На замечание о том, что оппозиция обвиняет, что действующие власти Армении пользуются поддержкой Турции и Азербайджана, он ответил: <Если это так, то почему мы получаем удары с этих сторон? Турецкая сторона заявила, что откроет границу после решения карабахского вопроса, но сегодня этот процесс как минимум сильно замедлился. Что же указывает на то, что мы пользуемся их поддержкой? Мы получаемы удары со всех сторон. Сегодня против нас выступили все элиты, олигархия, церковь, АРФД. Нас поддерживает только народ Армении. Вы тоже знаете, что у нас есть поддержка народа>, - заявил председатель НС РА.
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|Симонян: в руководстве оппозиционными движениями меняются лишь лица, но повестка остается той же
|Спикер НС РА: в Армении нет реального запроса на смену власти
|Адвокат: В имеющих материалах отсутствуют факты о злоупотреблении полномочиями со стороны экс-министра экономики Ваана Керобяна
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|Мнение: Борьба Баграта Србазана со своей системой ценностей органично вписывается в логику формирующегося нового миропорядка
|Политик: политический кризис в Армении очевиден, и для его преодоления необходимо найти разумные решения
|Москва направила ноту протеста МИД Армении в связи с высказываниями, сделанными армянскими чиновниками в Буче в адрес России
|Экс-руководитель КГД: пришло время объединить все силы общества для народной победы
|Правительство Армении не оставит без поддержки пострадавшее от наводнения население: премьер- министр
|МВД Армении представило ситуацию на дорогах страны
|Москва: В любом случае у Еревана сохраняются финансовые обязательства перед ОДКБ
|США и Франция поддерживают установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе - Заявление
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|Ален Симонян: В последнее время между Арменией и Грузией развивается беспрецедентно тесное сотрудничество
|Помощник госсекретаря США Джеймс О Брайен в ближайшие дни посетит Армению
|Баграт Србазан: Невзирая на многочисленные вопросы к российской стороне - отношения нуждаются в регулировании
|Баграт Србазан: Мы готовы вести реальные переговоры с реальной и многосторонней повесткой
|Баграт Србазан: Присутствие Минской группы ОБСЕ крайне важно
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|Баграт Србазан: Очень интересно на каких основаниях глава МИД Армении заявил о том, что мирный договор с Азербайджаном можно заключить в течение месяца
|Русская Гуманитарная Миссия организовала летний языковой лагерь для арцахских детей
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|Армения делает схожие шаги в отношении МГ ОБСЕ, необходимость в которой отпадет после подписания мирного договора - спикер парламента Армении
|Спикер парламента Армении замглаве МИД РФ: Хватит угрожать нам прямо или косвенно, хватит говорить с нами в такой риторической манере
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|В Бонне демонстранты призывают Азербайджан незамедлительно освободить армянских заключённых
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|Генсек ОДКБ: Армянская сторона не возражает против принятия решений в ограниченном формате в Организации
|Специалисты из Армении, России и Грузии работают над восстановлением разрушенной ж/д инфраструктуры
|Грузинские специалисты оказывают помощь Армении в восстановлении поврежденных участков железной дороги
|В Армении будет создана полицейская гвардия - проект закона
|Секретариат ШОС заинтересован в расширении взаимовыгодных отношений с Арменией
|Тотального контроля за всем тем, что происходит в Армении, не будет - МВД
|Захарова: Конфронтационная сущность полувоенного присутствия EC-овцев на армянской территории очевидна
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|Армения намерена углубить и расширить имеющееся военно-техническое взаимодействие с Грецией
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