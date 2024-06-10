Понедельник, 10 Июня 2024 18:53

АрмИнфо. Россия оставила Армению одну, поскольку готовилась к войне с Украиной, а после того, как был сбит самолет в Сирии, заключила сделку с Турцией, чтобы избежать возможных санкций посредством этого региона. Об этом 10 июня журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, это была и цена, за которую армяне должны были заплатить, поскольку избрали независимый и суверенный путь развития. <Армяне должны были быть наказаны, чтобы у Армении не было выбора. Одним выстрелом они попытались убить сразу двух зайцев. С одной стороны, получить дорогу <Север-Юг>, участниками которой являются Турция и Азербайджан, а с другой - сместить власть в Армении, чтобы привести к власти в стране пророссийски настроенные силы, а это привело бы к совершенно новой ситуации, и республика стала бы членом союза Россия-Беларусь. Но мы четко заявили, что мы государство, нация, и мы суверенны, наша вина - только в этом>, - сказал глава армянского парламента.

Симонян добавил, что армянская оппозиция и Россия работают в тандеме с целью сформировать в Армении новую власть, что не является секретом.

На замечание о том, что оппозиция обвиняет, что действующие власти Армении пользуются поддержкой Турции и Азербайджана, он ответил: <Если это так, то почему мы получаем удары с этих сторон? Турецкая сторона заявила, что откроет границу после решения карабахского вопроса, но сегодня этот процесс как минимум сильно замедлился. Что же указывает на то, что мы пользуемся их поддержкой? Мы получаемы удары со всех сторон. Сегодня против нас выступили все элиты, олигархия, церковь, АРФД. Нас поддерживает только народ Армении. Вы тоже знаете, что у нас есть поддержка народа>, - заявил председатель НС РА.