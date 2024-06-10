Понедельник, 10 Июня 2024 18:46

АрмИнфо.В июне 2020 года стартовала эксклюзивная совместная инициатива корпоративной социальной ответственности Idram и IDBank «Сила одного драма», которая за прошедшие годы профинансировала более 40 стратегически важных для нашей страны проектов, будь то в сфере здравоохранения, социальной, экологической или образовательной областях. Но самое главное, «Сила одного драма» стала для общества лучшим примером того, как можно объединиться вокруг одной идеи и общими усилиями сделать невозможное возможным.

«Сила одного драма» кардинально изменила представление о благотворительности, доказав, что ее можно осуществлять, не тратя ни одного драма. Ведь именно клиенты, совершая покупки и транзакции через платформы компаний, дают поручение компаниям Idram и IDBank перечислять по одному драму с каждой транзакции в «Силу одного драма», на реализацию полезных и важных программ.

За 4 года «Сила одной драмы» оказала поддержку:

Фонд 4090 - AMD 4,613,690; AMD 3,913,063

Преподавай Армения: AMD 9,328,753

Дети Армении: AMD 9,107,498; AMD 3,480,466

Программа «Talentum»: AMD 3,008,215

Программа по выявлению профессионального потенциала участников войны (Мой шаг): AMD 3,389,788

Всеармянский фонд «Армения»: AMD 2,017,218

50 компьютеров для детей: AMD 5,538,727

Айк - миру: 3,397,784 AMD

Арен Меграбян: AMD 4,653,223

Реабилитационный центр «Защитник Отечества»: AMD 6,962,504; AMD 3,603,291; 4,827,643 AMD

VIVA - Врачи и добровольцы в Армении: AMD 8,648,000

Ваге Меликсетян: AMD 3,704,985

Фонд детского здоровья Армении: AMD 8,057,944; AMD 3,945,010; AMD 3,531,799

Город улыбок: 9,808,684 AMD, 3,780,052 AMD

QaylTeq: AMD 4,248,945

Реабилитация Город Героев: AMD 4,676,836

Путь жизни: AMD 3,520,698; AMD 4,101,050

Армянские матери: 3,665,972 AMD

Моя лесная Армения: AMD 10,757,867; AMD 4,017,648

Солнечные водонагреватели в сельских районах Арцаха: AMD 6,463,511

Детские деревни SOS: AMD 3,500,572

Армянская инициатива: AMD 3,482,779; AMD 3,580,216

Теплицы для жителей Арцаха: AMD 3,588,848

ЗИНАПА: AMD 3,603,291; 6,925,000 AMD

И да, все начинается с одного драма.