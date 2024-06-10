Понедельник, 10 Июня 2024 17:26

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилые дома 2/1, 44 на улице Ачаряна, ЗАО “Национальный центр лечения зависимостей”, частные дома, расположенные напротив компании “Аванский Соляной комбинат” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на улицах Попова, Маркварти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 30, 31 в 3-ем квартале Давташена, жилые дома 83, 85, 89 в кв. “Б-2”;

11։00-15:00 частные дома 13-34 на 26-ой улице Нор Ареша, жилые дома 25, 27 на улице Эребуни;

11։00-17:00 жилой дом 5 на улице Корюна, жилые дома 4, 6, 6/1 на переулке Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 20-23/1 на улице В. Папазяна, жилые дома 10, 12, 14, 16, 18 на улице Давида Анахта, жилые дома 2/5 12, 14, 14/1, 16 и частный дом 10/6 на улице Рубинянца, частные дома 2-26 на улице Гоголя, жилые дома 20-23/1 на улице В. Папазяна, частные дома 21-40 на 2-ой улице Саркавага, 3-17/2 на 3-ей улице, 8-19 на 4-ой улице и прилегающие территории, жилой дом 32 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Аршалуйс;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Нор Аманос, Нор Едесиа, Арагацотн;

в Араратской области:

10:00-16։00 села Зангакатун, Ланджанист и Лусашох; частично села Вардашат и Урцаландж; станции компаний “Юком”, “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС”, воинские части, ЗАО “Айаэронавигация”, телестанция “Зовашен”, абоненты (не являющиеся жильцами) “Гидромет каян”;

10:30-12:30 частично село Овташен;

11:00-17։00 частично кварталы 2, “Каяран” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично село Саят-Нова;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12։30 частично села Гермон и Гомк;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично микрорайоны 3, 4, 7, 8 в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

12։00-16։30 общины Гагарина, Гегамаван, Цахкунк, Ддмашен, Зовабер полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 квартал ‘Неркин Чамбарак”, территории, расположенные у кладбища, в кв. “Верин Чамбарак”, ООО “Паргев”, детский сад N5 в городе Чамбарак;

в Лорийской области:

11:00-16:00 улицы Ереванян, Эребуни, Пушкина, Абовяна, Демирчяна, Гагарина, Наири, Крупской, Шираза, Гетапня, Дпроцаканнери, Лчапня, Орджоникидзе, Ареваин, Латишакан, кварталы 5-14 в городе Ташир; села Лернаовит, Медовка, Круглая Шишка;

в Тавушской области:

10:00-12:00 частично село Техут;

в Ширакской области:

11:00-16:00 северо-восточная и юго-восточная территории и квартал “Нор “Ахурян” села Ахурян в Ахурянском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 3-9 на улице Шахсуваряна, жилые дома 59-6-61 на пр. Комитаса, жилые дома 11-16 на улице Лепсуса, жилые дома 46, 47, 48 в 1-ем квартале Давташена, улицы 4, 11, 12, 13 в кв. “Силикян”, жилые дома 43, 44, 48 в кв. “Назарбекян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); адреса 34-101 на 11-ой улице Айгестана, жилые дома 2, 2а на улице Гераци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7, 9, 11, 13, 15 на улице Душанбе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

в Армавирской области:

10:30-16:30 село Воскеат;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Гетап, Арагацаван, Тлик;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично 3-ий, 4-ый, 7-ой, 8-ой микрорайоны города Абовян.