Понедельник, 10 Июня 2024 17:24

АрмИнфо.В Ереване откроется мастерская всемирно признанного мастера кино - российского режиссера Александра Сокурова. Об этом сообщает пресс-служба Ереванского государственного института театра и кино (ЕГИТИК).

Согласно источнику, мастерская будет открыта в сентябре 2024 года в магистратуре ЕГИТИК. <Это уникальная возможность для развития армянского авторского кино>, - говорится в сообщении Института.

Александр Сокуров - один из четырех лауреатов <Золотого льва> - главной премии Венецианского фестиваля, что родом из СССР и России. Кроме него приз получали Тарковский за <Иваново детство>, Михалков с <Ургой - территорией любви> и Звягинцев (дебютное <Возвращение>). Он один из самых известных современных российских режиссеров. Европейская киноакадемия включила его в список ста лучших мировых кинематографистов. Среди его наград, помимо многочисленных призов самых разных кинофестивалей - две Государственные премии России, премия ООН и даже премия Святого Престола (Ватикан).