Понедельник, 10 Июня 2024 16:58

АрмИнфо.Органы, осуществляющие производство, сами все еще не понимают, где Ваан Керобян превысил полномочия - потому что это отсутствует в материалах дела. Об этом заявил в ходе пресс-конференции 10 июня адвокат экс-министра экономики Армении Ваана Керобяна Тигран Егорян.

<Может, есть такие материалы, которые нам не дали для изучения, но в тех сведениях, что были представлены - нет ничего по части превышения полномочий>, - отметил он.

Возвращаясь к делу, адвокат рассказал, что на данный момент из 8 обвиняемых, обвинения уже сняты с 6-и. Решение о прекращении уголовного преследования было принято ввиду того, что эти 6 обвиняемых формально приняли вину и раскаялись. Однако, при детальном анализе материалов становится очевидным, что изначально показания фигурантов свидетельствуют о том, что последние не признают свою вину и заявляют, что не совершали тех или иных деяний. Но чтобы освободиться от этой истории, соглашаются на подобных условиях прекратить преследование в отношении себя.

При изучении видеоматериалов с показаниями, как далее рассказал Егорян, вновь подтверждается, что это не допросы, а регистрация желаемых фактов посредством применения различных методов пропагандистского характера.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что все принятые решения со стороны следственных органов свидетельствуют о том, что государству не был нанесен ущерб. <В обратном случае с подобным основанием, как раскаяние, нельзя было прекратить уголовное преследование. И, следовательно, остается открытым вопрос - если ущерб не нанесен, то о чем это дело?>, - вопросил Егорян.

Второй адвокат Ваана Керобяна Ваче Симонян добавил, что единственный ущерб - это репутационный, нанесенный Министерству экономики Армении, а также то, что государство лишилось возможности иметь Банк общественных инвестиций. Он также заявил, что на прошлой неделе в тексте обвинения Ваану Керобяну была снята формулировка - <нанесен ущерб государству>.

По мнению стороны защиты, следственные органы на данный момент обеспокоены тем, что дело идет на спад, поэтому пытаются любыми способами удержать его.

Напомним, что уголовное дело против ряда чиновников Минэкономики и представителей частного сектора было возбуждено 31 января. По версии следствия, в рамках тендера "Создание банка общественных инвестиционных программ" должностные лица вступили в сговор с руководителем одной из компаний, создав искусственные препятствия для участия ее конкурента. В результате победила компания (Synergy), которая представила заявку в три раза дороже (на 392 млн. драмов - почти $100 тыс). По делу были арестованы директор компании Synergy Ашот Ованнисян; бывшая сотрудница компании, невестка спикера парламента Ани Геворкян; еще одна сотрудница компании Лили Мкрян (Геворкян и Мкрян освобождены под залог, подписку о невыезде и поручительство), а также главы департамента политики государственных инвестиций и реализации сельхозпрограмм Минэка Лили Сираканян и Тарон Мартиросян. Уволенная заместитель министра экономики Ани Испирян была отправлена под домашний арест.

Накануне пресс-служба Следственного комитета сообщила, что в рамках производства по факту очевидных злоупотреблений, допущенных в ходе тендера на закупку услуги <Создание Банка государственных инвестиционных проектов> для нужд Министерства экономики РА возбуждено уголовное преследование в отношении 8 лиц. Из них 5 - должностные лица Министерства экономики, 3 - представители коммерческой компании.-