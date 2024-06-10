Понедельник, 10 Июня 2024 15:24

АрмИнфо. Подготовленный друзьями Рубена Варданяна фильм "Быть человеком. Манифест Рубена Варданяна", рассказывающий о его идеях и проектах, привлёк довольно большое внимание. Личность человека и визионера Рубена Варданяна раскрывается в фильме посредством рассказов о нём со стороны известных людей, прошедших с ним жизненный путь. Фильм на русском языке с армянскими и английскими субтитрами.

Кроме рассказов друзей, партнёров о нём, в фильме представляются отрывки из различных интервью Рубена Варданяна, в которых в основном он говорит о своих инициативах и проектах, о побудивших начать их мотивах и целях. В фильме говорится о ряде реализованных в Армении проектов, в частности, о канатной дороге "Крылья Татева" и проекте "Возрождение Татева", гуманитарной инициативе "Аврора", образовательных проектах. Примечательны слова Рубена Варданяна о роли образования, которые приводятся в фильме: "Я на каком-то этапе понял, что будущее человечества зависит от образования, что это будет главным элементом успешности мира. Поэтому я как человек верящий, что если ты сказал А, то должен делать Б. Если я верю, что образование - это будущее мира, значит, в образование надо вкладывать своё время, силы, деньги. И в этом смысле это не совсем просто благотворительность. Я уверен, что это будущее, которое повлечет за собой изменения, в том числе и успешное общество в целом".

"Образование - это одна из миссий Рубена в этом мире", - говорят друзья. А самой важной миссией Рубена Варданяна они считают то, что Варданян всегда на всё смотрит с точки зрения того, как улучшить ситуацию для всех. "Есть люди, у которых есть внутри такая, знаете, большая, широкая какая-то миссия. То есть, вот, он человек с миссией. Он всегда был озабочен судьбой народа, я бы так сказал. Так как он человек-созидатель, то есть, он всегда смотрел на всё, что, как в той ситуации, которая есть, как улучшить ситуацию для всех. Улучшить жизнь людей. И это гуманитарная абсолютно деятельность. То есть тут нет какого-то посыла против кого-то. Это посыл "за" - созидать, улучшать и находить компромиссы", - рассказывает партнёр Варданяна Михаил Бройтман.

"Посвятил себя людям, служению. Он, конечно, тот человек, который это делает по своей жизни. Рубен, он в какой-то момент, будучи абсолютно состоявшимся человеком, решил, что это вторично. То, что он имеет, то, что он создал и так далее. Что богатство эфемерно. А есть вещи в жизни, которые определяют смысл твоего существования. И он вот, собственно, так и поступил. Это служение, это важно, это первично в жизни. К сожалению, это понимается очень небольшим количеством людей", - отметил кинорежиссёр Карен Геворкян.

В предисловии авторы фильма отмечают: "Мы создавали этот фильм по секрету от Рубена. Знай он об этой идее, наверняка посоветовал бы нам найти лучшее применение своему времени и силам, но тут мы с ним не согласимся. Через рассказ о Рубене замечательных людей, с которыми его свела судьба, мы попытались показать, чего может достичь человек, если внутри у него, как говорит сам Рубен, атомный реактор. Если всё, что этот человек имеет, он ставит на службу другим и остаётся верен истинным человеческим ценностям.

Желание служить людям, которые отчаянно нуждаются в помощи, подтолкнуло Рубена переехать в Арцах. Он прекрасно осознавал все риски принятого им решения, но иначе поступить не мог. Что произошло в конечном счёте, мы все знаем". Фильм завершается посланием, которое Рубен Варданян передал из бакинской тюрьмы в мае этого года в связи с вручением премии "Аврора": "Уверен, что вместе мы ещё многое сделаем, чтобы мир стал лучше и добрее. Как говорит Маргерит, любовь всегда побеждает. Так пусть же победят любовь и ценности! Будем же готовы отдавать больше, чем надеемся получить взамен, и пусть каждый добьётся больших перемен к лучшему!".