Понедельник, 10 Июня 2024 11:15

АрмИнфо. Несмотря на пессимистические заявления, митинг в Ереване 9 июня был достаточно масштабным. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший председатель Комитета государственных доходов РА Давид Ананян.

По его словам, на заключительном этапе движения, основанного на национальных идеалах и демократических принципах, лидер движения "Тавуш во имя Родины", архиепископ Баграт Галстанян заявил, что смена власти будет осуществлена через процедуру парламентского импичмента. "Однако этот путь, по мнению политологов и политтехнологов и экспертов, является одним из наиболее сложных при реализации программы смены власти. Поэтому остается полагать, что лидеры движения из всех возможных путей смены власти выбрали единственный, который в сложившихся обстоятельствах, хоть и является самым трудным, но наиболее осуществимым. С другой стороны, в ходе инцидентов и событий, последовавших за вчерашним маршем оппозиции, поведение и настроение архиепископа и сопровождающих его оппозиционных депутатов, хотя и демонстрировали решительность своих намерений, однако эта решимость не была подкреплена четкостью действий. Тем не менее, нельзя исключать, что такого рода поведение может быть и тактическим ходом. Независимо от любых обстоятельств, на этом заключительном этапе священной борьбы надо верить, что Баграт Галстанян и другие лидеры движения имеют вполне определенный и продуманный план действий, который до сих пор оставался за кулисами движения", - отметил Ананян.

По мнению экс-руководителя КГД, возможно, было бы правильнее и в информационном, и в политическом плане раскрыть людям общие основные контуры этих действий, чтобы, помимо простого энтузиазма, у них появилась вера и уверенность в достижении конечного результата. "В любом случае участие в мирных акциях гражданского неповиновения, проходящих на улицах Баграмяна и Демирчяна в Ереване - это не вопрос выбора, а обязанность каждого, кто руководствуется национальными ценностями и стремится к достойному будущему. Пришло время объединить все силы, мудрость и решимость общества, чтобы в последние четыре дня работы Национального Собрания РА одержать народную победу", - подчеркнул бывший руководитель КГД.