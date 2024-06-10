Понедельник, 10 Июня 2024 10:48

АрмИнфо.На пешеходной части моста возле села Гетапня Араратской области Армении произошло обрушение, в результате чего движение по мосту остановлено. Об этом сообщает МВД республики

По данным ведомства, автодорога Ванадзор - Алаверди - Айрум - Баграташен проходима только для легковых автомобилей. Водителей призывают объезжать трассу М -6 по пути к границе Грузии по автодорогам межгосударственного значения М-3 (Маргара-Ванадзор-Ташир-граница Грузии) и М-1 (Ереван-Гюмри-граница Грузии).

Участок автодороги М-4 Ереван-Севан-Иджеван- граница Грузии от Дилижана до Иджевана проходима, однако в некоторых районах движение одностороннее.

Мост, ведущий к селам Хаштарак и Лусаовит, перекрыт с обеих сторон.

По информации, полученной из МВД Грузии и Центра кризисного управления МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.