Понедельник, 10 Июня 2024 10:45

АрмИнфо.С учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год, сообщили РИА Новости в МИД РФ.

"Соответствующий проект решения Совета Коллективной Безопасности сейчас прорабатывается", - сказали в российским МИД. Там добавили, что "речи о перераспределении взносов не идет".

"По каким-то параметрам Секретариат ОДКБ и Объединенный штаб ОДКБ сократили свою расходную часть, но в первую очередь за счет отзыва Ереваном или не назначения на квотные должности своих сотрудников в соответствующих структурах", - сказали в МИД.

"Где-то Секретариат будет использовать имеющиеся резервы. Поэтому работа продолжится в штатном режиме", - отметили в ведомстве.

При этом в российском МИД отметили, что Москва исходит из того, что в любом случае у Еревана сохраняются финансовые обязательства в соответствии с Уставом ОДКБ.

Говоря о ситуации, в МИД заметили, что, "в любом случае исходим из того, что у Еревана сохраняются обязательства выполнения финансовых требований в соответствии с Уставом Организации и другими утвержденными главами государств-членов ОДКБ документами".

"К слову, это общемировая практика деятельности международных организаций, где "финансовая дисциплина" поддерживается вне зависимости от желания одной из сторон "приостановить" или даже прекратить свое членство", - заметили в ведомстве.

В МИД России, также комментируя отказ Армении внести свой взнос в бюджет ОДКД, заметили, что задолженности по выплатам в бюджет со стороны Еревана случались и ранее.

"Что касается существа вопроса, то задолженности по выплатам в бюджет Организации, в том числе со стороны Армении, случались и ранее", - сказали в МИД. Там заметили, что "тогда проблемы финансирования деятельности Организации решались за счет имеющихся резервов в рабочем порядке, а "должники" в дальнейшем погашали свои задолженности".

"Долевой взнос Республики Армения на 2024 год был определен в размере 53,22 миллиона рублей", - рассказали в ведомстве.

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян ранее заявила, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности Организации. В 2023 году Армения перестала участвовать в мероприятиях по линии ОДКБ, а в феврале текущего года премьер РА заявил, что страна "замораживает" свое участие в Организации.