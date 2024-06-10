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АрмИнфо.Участники протестного движения "Тавуш во имя Родины " во главе с лидером движения, архиепископом Багратом Галстаняном всю ночь провели перед зданием Национального Собрания РА.
На перекрестке улиц Баграмяна и Демирчяна установлено множество палаток.
Напомним, что после состоявшегося вчера митинга на площади Республики участники движения прошли маршем до проспекта Баграмяна, однако полиция не пропускала участников движения на улицу Демирчяна, после чего ситуация несколько раз резко обострялась. После того, как ситуация успокоилась, шествие вернулось на проспект Баграмяна, где уже были установлены палатки, в которых и ночевали митингующие.
Комментируя митинг оппозиционного движения, доктор политических наук, политолог Ваге Давтян на своей странице в Facebook отметил, что постоянно слышит от многих участников митингов и протестов мнение, что это последний бой. "Либо в эту сторону, либо в ту. Это осознание на самом деле дает большую мотивацию людям, заставляя их действовать гораздо более организованно, грамотно и расчетливо. Ну, а в методическом и коммуникативном плане, архиепископ ежеминутно проводит мастер-класс для деятелей политического поля", - подчеркнул политолог.
Отметим, что 4 мая из села Киранц в Тавушской области ресупублики стартовало шествие в Ереван. Граждане требуют от властей Армении отказаться от политики односторонних уступок Азербайджану. К движению присоединились многочисленные оппозиционные политические силы различной геополитической ориентации, общественные деятели, люди науки и искусства, а также диаспоральные организации. Движение за отставку премьер- министра РА.
|Политик: политический кризис в Армении очевиден, и для его преодоления необходимо найти разумные решения
|Москва направила ноту протеста МИД Армении в связи с высказываниями, сделанными армянскими чиновниками в Буче в адрес России
|Экс-руководитель КГД: пришло время объединить все силы общества для народной победы
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|Али Багери Кани: Иран не приемлет изменения границ и демографии на Южном Кавказе
|Участники движения "Тавуш во имя Родины " всю ночь провели перед зданием Национального Собрания Армении
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|Баграт Србазан: Мы готовы вести реальные переговоры с реальной и многосторонней повесткой
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|Армения делает схожие шаги в отношении МГ ОБСЕ, необходимость в которой отпадет после подписания мирного договора - спикер парламента Армении
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|Спикер НС РА о призыве Захаровой: парламентской делегации Армении в Буче не было, это ложь
|В Бонне демонстранты призывают Азербайджан незамедлительно освободить армянских заключённых
|Захарова призвала армянских парламентариев показать российским властям список погибших граждан при провокации в Буче
|В Ереване стартовал фестиваль винных дней
|Генсек ОДКБ: Армянская сторона не возражает против принятия решений в ограниченном формате в Организации
|Специалисты из Армении, России и Грузии работают над восстановлением разрушенной ж/д инфраструктуры
|Грузинские специалисты оказывают помощь Армении в восстановлении поврежденных участков железной дороги
|В Армении будет создана полицейская гвардия - проект закона
|Секретариат ШОС заинтересован в расширении взаимовыгодных отношений с Арменией
|Тотального контроля за всем тем, что происходит в Армении, не будет - МВД
|Захарова: Конфронтационная сущность полувоенного присутствия EC-овцев на армянской территории очевидна
|Ереван выражает готовность подписать мирный договор с Баку в течение следующего месяца - Заявление
|Армения намерена углубить и расширить имеющееся военно-техническое взаимодействие с Грецией
|В Армении при проведении выборов больше не будет использоваться механизм бумажного оповещения граждан
|Грузинский политик: Сегодня в Армении действуют все разведки мира и вовсю ее расшатывают
|Для граждан Армении, вступающих в брак, минимальный возрастной ценз составит 18 лет, без каких-либо исключений - проект закона
|Культурный центр Терьян стал лауреатом премии European Heritage Awards
|Произошла утечка в сеть телефонных данных около 280 тысяч армянских пользователей
|Кампания во время Боннской конференции призывает Азербайджан доказать стремление "сделать COP29 конференцией для достижения мира", и освободить армянских политзаключённых
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|Правительство РА намерено ужесточить меры уголовной ответственности за совершение киберпреступлений
|На газозаправочной станции, на которой произошел взрыв, полностью остановлена утечка газа
|Баку предложил Еревану вместе обратиться в ОБСЕ с предложением о роспуске Минской группы ОБСЕ
|Михаил Галузин: Россия не понижает уровень отношений с Арменией
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|Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Диалога высокого уровня ЕС-Центральная Азия
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В СНБ Армении обнародовали имя пограничника, подорвавшегося сегодня в Воскепаре на мине
|Медведев: Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц
|Восстановлено движение всех видов транспортных средств по дороге в направлении КПП "Верхний Ларс"
|Изменена мера пресечения в отношении помощника Левона Кочаряна
|Посол: ЕС поддерживает стабильность Армении, ее суверенитет и демократию
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|Тюрколог: Турция и Азербайджан преследуют цель оторвать Сюник от Армении
|Республика Армения получила права еще на одно имущество - генпрокурор
|Дорога, ведущая на КПП "Верхний Ларс" закрыта для всех видов транспортных средств
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