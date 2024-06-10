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 Понедельник, 10 Июня 2024 09:59
Александр Аванесов

Участники движения "Тавуш во имя Родины " всю ночь провели перед зданием Национального Собрания Армении

Участники движения "Тавуш во имя Родины " всю ночь провели перед зданием Национального Собрания Армении

АрмИнфо.Участники протестного движения "Тавуш во имя Родины " во главе с лидером движения, архиепископом Багратом Галстаняном всю ночь провели  перед зданием Национального Собрания РА.

На перекрестке улиц Баграмяна и Демирчяна установлено множество палаток.

Напомним, что после состоявшегося вчера митинга на площади Республики участники движения прошли маршем до проспекта Баграмяна, однако полиция не пропускала участников движения на улицу Демирчяна, после чего ситуация несколько раз резко обострялась.  После того, как ситуация  успокоилась, шествие вернулось на проспект Баграмяна, где уже были установлены палатки, в которых и ночевали митингующие.

Комментируя митинг оппозиционного движения, доктор политических наук, политолог Ваге Давтян на своей странице в Facebook  отметил, что постоянно слышит от многих участников митингов и протестов мнение, что это последний бой. "Либо в эту сторону, либо в ту. Это осознание на самом деле дает большую мотивацию людям, заставляя их действовать гораздо более организованно, грамотно и расчетливо. Ну, а в методическом и коммуникативном плане, архиепископ  ежеминутно проводит мастер-класс для деятелей политического поля", - подчеркнул политолог.

Отметим, что 4 мая из села Киранц в Тавушской области ресупублики стартовало шествие в Ереван. Граждане требуют от властей Армении отказаться от политики односторонних уступок Азербайджану. К движению присоединились многочисленные оппозиционные политические силы различной геополитической ориентации, общественные деятели, люди науки и искусства, а также диаспоральные организации. Движение за отставку премьер- министра РА.

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