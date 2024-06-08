Суббота, 8 Июня 2024 15:30

АрмИнфо. В последнее время между законодательными органами двух стран, а также различными ведомствами Армении и Грузии развивается беспрецедентно тесное сотрудничество. Об этом заявил спикер Парламента Армении Ален Симонян в ходе мероприятия в Посольстве Грузии в Армении, приуроченного 106 годовщине независимости Грузии.

Он подчеркнул, что государства преодолели трудные исторические периоды благодаря совместной борьбе и сотрудничеству, переплетая тем самым историю и культуру народов. Вместе с тем спикер Парламента указал на богатое совместное культурное наследие, общую систему ценностей, сходство, многовековую дружбу и братство.

"Позвольте мне еще раз поздравить вас с Днем независимости братской Грузии. Да здравствует независимая Грузия, да здравствует прочная армяно-грузинская дружба", - сказал Симонян.