Пятница, 7 Июня 2024 23:25

АрмИнфо.В детском лагере "Лусабац" в Анкаване сегодня, 7 июня, состоялось торжественное открытие первой летней языковой школы для 50 детей из семей насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха/Арцаха.

Как сообщили АрмИнфо в РГМ, "Пушкинская" смена, приуроченная к 225-летию со дня рождения великого классика, продлится 20 дней, её участниками станут школьники от 9 до 13 лет.

"Специально для них разработан комплекс учебных, оздоровительных и досуговых мероприятий, которые проведут профессиональные педагоги и психологи. В частности, запланированы ежедневные уроки русского языка с применением игровых методик для развития практических навыков устной речи и чтения, памяти и интонации. Кроме того, предусмотрена насыщенная творческая программа, включающая культурно­просветительский модуль, арт-терапию и занятия в театральной студии, которые помогут развить навыки коммуникации, самопрезентации, командной работы и раскрыть креативный потенциал подростков", - сообщили АрмИнфо в "Русской Гуманитарной Миссии".

На мероприятии с приветствиями выступили глава Российского Центра науки и культуры в Ереване Вадим Фефилов, ведущий специалист по продвижению и внешним связям АНО РГМ Арсений Пронин, руководитель общественной организации "Инициатива по защите прав и идентичности" Элина Мхитарян, директор детского лагеря "Лусабац" Ашот Аветисян.

Проект реализуется АНО "Русская Гуманитарная Миссия" при поддержке Русского дома в Ереване и финансовом участии российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

АНО "Русская Гуманитарная Миссия" (РГМ) не первый год поддерживает инициативы по популяризации русского языка и реализует гуманитарные проекты в Республике Армения. С 2017 года в Республике регулярно проводятся профильные мероприятия для преподавателей школ и высших учебных заведений, организованные РГМ. В 2023 году по обращению армянской стороны и по инициативе Совета Федерации РФ РГМ доставила в Республику более 53 000 учебников по разным предметам и для всех классов, которые были переданы в 50 школ с обучением на русском языке. Кроме того, в октябре 2023 года РГМ доставила около 10 тонн гумпомощи для беженцев из Нагорного Карабаха, организовав передачу гуманитарных наборов, продуктов и детского питания во всех областях Армении.