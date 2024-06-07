Пятница, 7 Июня 2024 23:23

АрмИнфо.На большую часть проблемных пунктов в проекте мирного соглашения с Азербайджаном найдены ответы, поэтому заявление МИД РА по этому поводу соответствует действительности. Такое мнение в беседе с журналистами в кулуарах НС РА выразил его спикер Ален Симонян.

<Как я еще в конце прошлого года говорил, при наличии политической воли мирный договор можно подписать и завтра>, - заявил Симонян, с сожалением отметив при этом, что как только переговорные стороны приходят к единому мнению по тому или иному вопросу, президент Азербайджана начинает <бить по этому процессу>.

<К примеру Алиев начал говорить о Ходжалу, но тогда было бы правильным говорить и о Сумгаитских погромах, и о погромах в Баку - об этом Геноциде. Если мы идем к миру, то сторона, которая стремится к миру, должна уделять особое внимание тем открытым местам, которые могут помешать мирному процессу>, - сказал Симонян. По его словам, торпедирование подобной тематики для страны, которая хочет быть партнёром цивилизованного мира, которая не хочет жаловаться на то, что европейские страны ее критикуют, не верная позиция. Эта страна должна освободить своих политзаключенных и армянских военнопленных. Она должна освободить невоенного человека Суджяна, которого буквально выкрали на азербайджано-армянской границе, жизнь и здоровье которого находится под угрозой. (Речь идет о Геворге Суджяне, работнике гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе, которого власти АР обвинили в шпионаже и в июле 2021 года приговорили к 15 годам тюрьмы - Ред). В этом контексте Симонян отметил, что своим поведением Баку за столом переговоров говорит о мире, а потом сам торпедирует процесс. <Но это совершенно не значит, что Армения не будет продолжать мирный процесс

- будет идти этой же дорогой, которой нет альтернативы. <Мы поведем процесс к миру и к наличию конкретных границ>, - сказал спикер армянского парламента.

Вместе с тем, Симонян заявил, что Армения готова к открытию всех дорог и коммуникаций, которые выгодны и Азербайджану, отвечая на вопрос о делегировании контроля над дорогой между <материковым> Азербайджаном и Нахичеваном третьей стороне или международной организации. <В мирном договоре ничего не говорится об этом. Мы рассуждали об это в 2020 году, но многое изменилось, и в СНБ создана отдельная структура, которая способна на себя взять эту функцию> - отметил Симонян