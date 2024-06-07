Пятница, 7 Июня 2024 23:22

АрмИнфо.Армения делает схожие шаги в отношении МГ ОБСЕ, необходимость в которой отпадет после подписания мирного договора, заявил журналистам в кулуарах НС РА спикер парламента Ален Симонян, отвечая на вопрос об отношении армянского руководства к высказыванию главы Азербайджана о необходимости шагов по ликвидации МГ ОБСЕ.

<Судьбу Минской группы надо будет решать после подписания мирного соглашения, так как после него смысл в работе МГ ОБСЕ теряется>, - сказал Симонян, подчеркнув при этом что не может понять позиции Ильхама Алиева, который начинает бить по мирному процессу именно тогда, когда стороны на переговорах приближаются к общим позициям.

В этом аспекте Симонян прокомментировал и требования официального Баку по смене Конституции Армении. <Что касается конституции, то я могу лишь повторить позицию МИДа. Конституция наша - это наше внутреннее дело, мы давно говорим о Конституции, но не в этом контексте, а в более глобальном и видели необходимость изменений сразу после 2018 года>, - сказал спикер, отметив при этом наличие прямой связи между тем риторикой Баку и протестным движением в Армении. <Я вижу прямую связь и очень сожалею, что это движение, которое видим на улицах, нуждается в таких высказываниях как мельница в воде. Все это следствие этих <уличных экскурсий> - прямая связь между движением и тем, что говорит Алиев.

По мнению Симоняна, пользуясь внутриполитическими событиями в Армении, Азербайджан пытается ослабить переговорные позиции Еревана. <Это все регулируется из одного центра, того места, которое горит желанием сменить власть в Республике Армения, откуда шла поддержка агрессии против суверенной территории Армении, откуда людей призывают на митинги>, - сказал Симонян, не уточнив, что он имеет в виду, и подчеркнув при этом, что его слова - чисто политическое заявление, без фактов.

Напомним, что официальный Баку не раз высказывался в той манере, что Армении надо сменить свою Конституцию, где якобы есть территориальные претензии к Азербайджану. Премьер- министр РА Никол Пашинян также не

раз говорил в этом ключе. МИД РА назвал этот процесс внутренним делом Республики Армения.