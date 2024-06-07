Пятница, 7 Июня 2024 18:36

АрмИнфо.IDBank и Idram подводят итоги майской программы инициативы «Сила одного драма», бенефициаром которой стала благотворительная общественная организация «Дорога Жизни», которая занимается диагностикой, обеспечением лекарствами и лечением детей с эпилепсией. Собранная сумма в размере 4 101 050 драмов будет направлена ​​ на облегчение забот семей - бенефициаров.

Из компаний сообщают, что бенефициаром инициативы «Сила одного драма» в июне является общественная организация «Мощная мысль», которая реализует неформальные образовательные программы, организовывает обмен опытом и другие различные мероприятия, способствующие продвижению молодежи и развитию гибкого мышления молодежи марзов.

«Когда мы говорим о будущем нашей Родины, прежде всего, мы должны учитывать, что этому будущему нужны строители. И эта важная и ответственная миссия всегда возлагалась на плечи молодежи. ОО «Мощная мысль» является одной из инициатив, деятельность которой является образцовой с точки зрения предоставления возможностей молодежи», - говорит Татевик Вардеванян, руководитель отдела по коммуникациям Idram-а и IDBank-а.

«Уже во второй раз мы сотрудничаем с компаниями и это говорит о взаимном доверии. Сумма, предоставленная в рамках инициативы «Сила одного драма», будет направлена на реализацию лидерского лагеря «Горизонт», который будет организован летом в селе Мармарик Котайкского марза и предоставит возможность около 70 молодым людям из марзов приобрести лидерские качества, пообщаться с бизнесменами-единомышленниками и сгенерировать идеи, направленные на активизацию сообщества», - отмечает Мгер Мкртчян, президент общественной организации «Мощная мысль».

Вы также можете присоединиться к нашим добрым делам. Просто совершайте все свои платежи с помощью приложения Idram&IDBank, онлайн-платформы IDBanking.am, терминалов Idram-а и IDBank-а, и за каждый Ваш платеж компании выделят один драм на реализацию наиболее важных программ и инициатив.