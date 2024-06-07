Пятница, 7 Июня 2024 18:33

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян не намерен комментировать заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, призвавшей армянских парламентариев показать российским властям список погибших граждан при провокации в Буче.

<Я не хочу комментировать эту ложь. Сообщалось, что якобы в Бучу была отправлена делегация Армении. Там не было никакой нашей делегации. Но если им интересно, мы можем Марии Захаровой или МИД РФ с задействованием пресс-службы НС РА предоставить список из более чем 200 армян, скончавшихся в Нагорном Карабахе в результате последних военных действий, можем предоставить и список свыше 100 тысяч наших соотечественников, ставших беженцами из Нагорного Карабаха, где российские войска осуществляли миротворческую операцию>, - сказал спикер.

В то же время, глава парламента отметил, что не комментирует абсурды и ложь.

На вопрос о том, что делегация все-таки была, и в ней был представлен глава административного района Еревана Нор Норк Тигран Маргарян и посол РА в Украине Владимир Карапетян, спикер отметил, что переправит запрос в район Нор Норк, чтобы ее руководитель официально сообщил о визите. Но, как отметил Симонян, официальной парламентской делегации Армении в Буче не было, и нет. <Не может быть такого, чтобы депутат НС отбыл куда-то, а тем более встречался с кем-то, и об этом не было известно руководству парламента, не говоря уже о группе депутатов. Для этого должно быть соответствующее распоряжение>, - сказал спикер.

Отметим, что согласно сообщениям российских СМИ, на полях ПМЭФ журналисты попросили Захарову прокомментировать посещение армянскими

официальными лицами Бучи. Комментируя этот вопрос, российский дипломат выразила уверенность, что украинские власти подготовили справочные документы для армянской делегации, по части того, что же там произошло. "Наверняка у парламентской делегации Армении есть список жертв, который киевский режим приписал якобы российской армии, что это российская сторона убила этих людей. Мы очень надеемся, что армянская сторона поделится списком с российской стороной. Мы два года не можем добиться, чтобы организации, включая ООН, предоставили эти данные", - сказала она.

Напомним, что 2 июня глава ереванского административного района Нор-Норк Тигран Тер- Маргарян в сопровождении посла Армении на Украине Владимира Карапетяна посетил Бучу, и передала гуманитарную помощь и лекарства для медицинских учреждений города.