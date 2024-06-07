Пятница, 7 Июня 2024 17:52

АрмИнфо. Группа активистов в ходе акции протеста призвала правительство Азербайджана незамедлительно освободить незаконно удерживаемых под стражей в Баку армянских политзаключённых, в том числе, предпринимателя и филантропа Рубена Варданяна.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, во время состоявшейся сегодня акции протеста они обратились к собравшимся в Бонне делегатам Рамочной конвенции ООН об изменении климата, призвав выступить против проведения в конце этого года СОР29 в Азербайджане. Правительство Азербайджана заявило, что СОР29 будет посвящена миру, между тем это невозможно, поскольку Рубен Варданян и другие армянские заключённые продолжают удерживаться в тюремных камерах в Баку, и делать вид, что это не так, будет означать, что Азербайджан продолжает реализацию геноцида против армянского народа.

Специальный советник ООН по вопросам предотвращения геноцида, проанализировав нападения Азербайджана в сентябре 2023 года, когда был арестован также Рубен Варданян, сигнализировал миру о <риске геноцида и связанных с этим жестоких преступлений>. Участвуя и содействуя СОР29, в то время как армянские заключённые находятся под незаконным арестом, мир позволяет Азербайджану обелить свои преступления, которые не ограничиваются только тем, что совершено против армян, но и осуществляются также в отношении собственного народа. Согласно отчёту Human Rights Watch "в течение последнего года по крайней мере 25 независимых журналистов и гражданских активистов арестованы, и все они ещё в тюрьме".

Приближение СОР29: движение FreeArmenianPrisoners и его сторонники и партнёры продолжат привлекать пристальное внимание к незаконным действиям азербайджанского правительства и призывать средства массовой информации сообщать о мучениях всех армянских пленных и армянского народа.

Для координации этих усилий FreeArmenianPrisoners собирает подписи посредством онлайн петиции, призывая освободить заключённых: https://freearmenianprisoners.com/

Намеченные на 7 июня 2024 года совместные акции координируют активисты рабочей группы движения FreeArmenian Prisoners, Германо-армянского центрального совета (ZAD), Общества защиты уязвимых народов (GfbV), Международной службы по правам человека (ISHR) и организации ЭПризнание против геноцида - во имя международного взаимопониманияЭ (AGA).

Все организации присоединяются к призывам освобождения 23 армянских заключённых, а также гласного и публичного осуждения проведения Азербайджаном СОР29.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс- командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян